FIFA объявила претендентов на премию The Best
В списке кандидатов на звание лучшего футболиста нашлось место многим звездам.
Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) объявила номинантов на собственную премию The Best.
На звание лучшего футболиста мира будет претендовать 11 игроков, в том числе Родри и Винисиус Жуниор.
Список претендентов на звание лучшего футболиста года FIFA The Best
- Джуд Беллингем (Реал)
- Дани Карвахаль (Реал)
- Эрлинг Холанд (Ман Сити)
- Родри (Ман Сити)
- Тони Кроос (Реал)
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Лионель Месси (Интер Майами)
- Федерико Вальверде (Реал)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Флориан Вирц (Байер)
Ранее один из номинантов Ламин Ямаль получил звание Golden Boy.
Голосование продлится с 29 ноября по 10 декабря.
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