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FIFA объявила претендентов на премию The Best

В списке кандидатов на звание лучшего футболиста нашлось место многим звездам.
Сегодня, 07:31
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) объявила номинантов на собственную премию The Best.

На звание лучшего футболиста мира будет претендовать 11 игроков, в том числе Родри и Винисиус Жуниор.

Список претендентов на звание лучшего футболиста года FIFA The Best

  • Джуд Беллингем (Реал)
  • Дани Карвахаль (Реал)
  • Эрлинг Холанд (Ман Сити)
  • Родри (Ман Сити)
  • Тони Кроос (Реал)
  • Килиан Мбаппе (Реал)
  • Винисиус Жуниор (Реал)
  • Лионель Месси (Интер Майами)
  • Федерико Вальверде (Реал)
  • Ламин Ямаль (Барселона)
  • Флориан Вирц (Байер)

Ранее один из номинантов Ламин Ямаль получил звание Golden Boy.

Голосование продлится с 29 ноября по 10 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: FIFA The Best

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