Легенда Реала жестко прошлась по премии FIFA The Best

Вчера, 15 января, состоялась премия FIFA The Best, которая у многих оставила неприятное впечатление. Исключением в этом плане не стал и экс-голкипер мадридского Реала Икер Касильяс.

Бывший вратарь остался недоволен выбором схемы для символической сборной лучших футболистов прошедшего года.

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"1-3-3-4

Это не номер лотерейного билета.

Это не телефонный код страны.

Это не пароль от моего айфона.

Это - новая схема игры в футбол.

Для следующей идеальной команды можете выбрать схему 1-10", - написал Касильяс в Twitter.

Также испанец высказался о результатах церемонии в целом.

"Вы создаете прекрасные награды и разрушаете их, делая все нечесно. В любом случае, спокойной ночи", - резюмировала легенда "сливочных" и испанской сборной.

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