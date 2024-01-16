Модрич, Салах, Вальверде и другие: кто из капитанов голосовал за Месси
Накануне состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам прошлого года The Best FIFA Football Awards.
Лучшим игроком мира был признан аргентинец Лионель Месси. В определении победителя принимали участие капитаны национальных сборных, тренеры сборных, спортивные журналисты из каждой страны и фанаты.
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Лео набрал одинаковое количество голосов с Эрлингом Холандом, но победил из-за того, что за него отдали свои голоса больше капитанов национальных сборных.
Представляем вам список из звездных капитанов, которые проголосовали за Месси:
- Лука Модрич
- Саймон Кьяер
- Мохамед Салах
- Гарри Кейн
- Килиан Мбаппе
- Джанлуиджи Доннарумма
- Сон Хин Мин
- Гильермо Очоа
- Вирджил ван Дайк
- Роберт Левандовски
- Эндрю Робертсон
- Калиду Кулибали
- Милан Шкриняр
- Ян Облак
- Гранит Джака
- Аарон Рэмзи
- Федерико Вальверде
- Хакан Чалханоглу
- Андрей Ярмоленко
- Ромелу Лукаку
- Эдин Джеко
- Берат Джимсити
- Мэттью Райан
- Эннер Валенсия
- Лукаш Градецки
- Стеван Йоветич
- Джихад Бизимана
Отметим, что наставник национальной сборной Украины Сергей Ребров не поставил Месси на первое место, но не выбрал и Холанда.
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