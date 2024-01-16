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Модрич, Салах, Вальверде и другие: кто из капитанов голосовал за Месси

Известно, кто из игроков отдал свой голос за Лео.
Сегодня, 08:49

Накануне состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам прошлого года The Best FIFA Football Awards.

Лучшим игроком мира был признан аргентинец Лионель Месси. В определении победителя принимали участие капитаны национальных сборных, тренеры сборных, спортивные журналисты из каждой страны и фанаты.

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Лео набрал одинаковое количество голосов с Эрлингом Холандом, но победил из-за того, что за него отдали свои голоса больше капитанов национальных сборных.

Представляем вам список из звездных капитанов, которые проголосовали за Месси:

  • Лука Модрич
  • Саймон Кьяер
  • Мохамед Салах
  • Гарри Кейн
  • Килиан Мбаппе
  • Джанлуиджи Доннарумма
  • Сон Хин Мин
  • Гильермо Очоа
  • Вирджил ван Дайк
  • Роберт Левандовски
  • Эндрю Робертсон
  • Калиду Кулибали
  • Милан Шкриняр
  • Ян Облак
  • Гранит Джака
  • Аарон Рэмзи
  • Федерико Вальверде
  • Хакан Чалханоглу
  • Андрей Ярмоленко
  • Ромелу Лукаку
  • Эдин Джеко
  • Берат Джимсити
  • Мэттью Райан
  • Эннер Валенсия
  • Лукаш Градецки
  • Стеван Йоветич
  • Джихад Бизимана

 Отметим, что наставник национальной сборной Украины Сергей Ребров не поставил Месси на первое место, но не выбрал и Холанда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси FIFA The Best

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