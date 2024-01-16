Модрич, Салах, Вальверде и другие: кто из капитанов голосовал за Месси

Известно, кто из игроков отдал свой голос за Лео.

Накануне состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам прошлого года The Best FIFA Football Awards.

Лучшим игроком мира был признан аргентинец Лионель Месси. В определении победителя принимали участие капитаны национальных сборных, тренеры сборных, спортивные журналисты из каждой страны и фанаты.

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Лео набрал одинаковое количество голосов с Эрлингом Холандом, но победил из-за того, что за него отдали свои голоса больше капитанов национальных сборных.

Представляем вам список из звездных капитанов, которые проголосовали за Месси:

Лука Модрич

Саймон Кьяер

Мохамед Салах

Гарри Кейн

Килиан Мбаппе

Джанлуиджи Доннарумма

Сон Хин Мин

Гильермо Очоа

Вирджил ван Дайк

Роберт Левандовски

Эндрю Робертсон

Калиду Кулибали

Милан Шкриняр

Ян Облак

Гранит Джака

Аарон Рэмзи

Федерико Вальверде

Хакан Чалханоглу

Андрей Ярмоленко

Ромелу Лукаку

Эдин Джеко

Берат Джимсити

Мэттью Райан

Эннер Валенсия

Лукаш Градецки

Стеван Йоветич

Джихад Бизимана

Отметим, что наставник национальной сборной Украины Сергей Ребров не поставил Месси на первое место, но не выбрал и Холанда.

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