Представителей российской сборной допустили к голосованию FIFA The Best

Несмотря на футбольную изоляцию, в стране-террористе получили возможность напомнить о своем существовании.

В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония награждения FIFA The Best, по итогам которой свои награды получили лучшие в футбольном мире в 2022 году.

Тем не менее к голосованию были допущены представители российской сборной, несмотря на отстранение страны-агрессора от мирового футбола на всех уровнях из-за развязанной войны против Украины.

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Право высказать свое мнение каким-то образом получили тренер российской команды Валерий Карпин и капитан Георгий Джикия. Об этом свидетельствуют итоговые протоколы голосования, предоставленные ФИФА.

Впрочем, вряд ли кому-то будут интересны предпочтения представителей страны-изгоя, уже не имеющей никакого отношения к мировому футбольному сообществу.

Ранее рассказывалось о том, как голосовали капитаны национальных сборных в FIFA The Best.