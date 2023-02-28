Алаба выбрал Месси, а не Бензема, Салах – Винисиуса: как голосовали капитаны сборных
ISPORT.ua рассказывает о том, как голосовали лидеры национальных команд.
В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония награждения ФИФА The Best. Организация вручил памятные награды и индивидуальные призы по итогам голосований.
Награду лучшего футболиста года получил нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси.
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Участие в голосовании приняли капитаны национальных команд, тренеры и журналисты.
ISPORT.ua рассказывает о том, как голосовали капитаны сборных.
Результаты голосования капитанов в номинации FIFA The Best
- Лионель Месси (Аргентина): Неймар (первое место), Мбаппе (второе место), Бензема (третье место);
- Давид Алаба (Австрия): Месси, Бензема, Мбаппе;
- Эдин Джеко (Босния и Герцеговина): Месси, Мбаппе, Бензема;
- Тиаго Силва (Бразилия): Неймар, Месси, Бензема;
- Клаудио Браво (Чили): Месси, Мбаппе, Бензема;
- Давид Оспина (Колумбия): Месси, Мбаппе, Бензема;
- Лука Модрич (Хорватия): Бензема, Месси, Мбаппе;
- Томаш Соучек (Чехия): Месси, Мбаппе, Холанд;
- Симон Кьяер (Дания): Месси, Мбаппе, Бензема;
- Эннер Валенсия (Эквадор): Месси, Мбаппе, Модрич;
- Мохаммед Салах (Египет): Винисиус Жуниор, Де Брюйне, Хакими;
- Харри Кейн (Англия): Месси, Мане, Бензема;
- Уго Льорис (Франция): Мбаппе, Бензема, Месси;
- Мануэль Нойер (Германия): Месси, Мбаппе, Левандовски;
- Доминик Собослаи (Венгрия): Холанд, Бензема, Мбаппе;
- Леонардо Бонуччи (Италия): Месси, Бензема, Модрич;
- Сон Хин Мин (Южная Корея): Месси, Мбаппе, Бензема;
- Роман Саисс (Марокко): Хакими, Бензема, Мбаппе;
- Вирджил ван Дайк (Нидерланды): Месси, Салах, Де Брюйне;
- Мартин Эдегор (Норвегия): Месси, Холанд, Мбаппе;
- Роберт Левандовски (Польша): Месси, Мбаппе, Модрич;
- Эндрю Робертсон (Шотландия): Месси, Мбаппе, Салах;
- Калиду Кулибали (Сенегал): Мане, Мбаппе, Месси;
- Душан Тадич (Сербия): Месси, Мбаппе, Бензема;
- Милан Шкриньяр (Словакия): Месси, Мбаппе, Бензема;
- Ян Облак (Словения): Месси, Мбаппе, Бензема;
- Виктор Линдельоф (Швеция): Бензема, Месси, Мбаппе;
- Гранит Джака (Швейцария): Месси, Модрич, Мбаппе;
- Хакан Чалханоглу (Турция): Мбаппе, Холанд, Месси;
- Андрей Ярмоленко (Украина): Месси, Мбаппе, Бензема;
- Диего Годин (Уругвай): Месси, Мбаппе, Модрич;
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми номинациями данной церемонии ФИФА.