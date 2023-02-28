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Алаба выбрал Месси, а не Бензема, Салах – Винисиуса: как голосовали капитаны сборных

ISPORT.ua рассказывает о том, как голосовали лидеры национальных команд.
Сегодня, 11:00
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония награждения ФИФА The Best. Организация вручил памятные награды и индивидуальные призы по итогам голосований.

Награду лучшего футболиста года получил нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси.

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Участие в голосовании приняли капитаны национальных команд, тренеры и журналисты.

ISPORT.ua рассказывает о том, как голосовали капитаны сборных.

Результаты голосования капитанов в номинации FIFA The Best

  • Лионель Месси (Аргентина): Неймар (первое место), Мбаппе (второе место), Бензема (третье место);
  • Давид Алаба (Австрия): Месси, Бензема, Мбаппе;
  • Эдин Джеко (Босния и Герцеговина): Месси, Мбаппе, Бензема;
  • Тиаго Силва (Бразилия): Неймар, Месси, Бензема;
  • Клаудио Браво (Чили): Месси, Мбаппе, Бензема;
  • Давид Оспина (Колумбия): Месси, Мбаппе, Бензема;
  • Лука Модрич (Хорватия): Бензема, Месси, Мбаппе;
  • Томаш Соучек (Чехия): Месси, Мбаппе, Холанд;
  • Симон Кьяер (Дания): Месси, Мбаппе, Бензема;
  • Эннер Валенсия (Эквадор): Месси, Мбаппе, Модрич;
  • Мохаммед Салах (Египет): Винисиус Жуниор, Де Брюйне, Хакими;
  • Харри Кейн (Англия): Месси, Мане, Бензема;
  • Уго Льорис (Франция): Мбаппе, Бензема, Месси;
  • Мануэль Нойер (Германия): Месси, Мбаппе, Левандовски;
  • Доминик Собослаи (Венгрия): Холанд, Бензема, Мбаппе;
  • Леонардо Бонуччи (Италия): Месси, Бензема, Модрич;
  • Сон Хин Мин (Южная Корея): Месси, Мбаппе, Бензема;
  • Роман Саисс (Марокко): Хакими, Бензема, Мбаппе;
  • Вирджил ван Дайк (Нидерланды): Месси, Салах, Де Брюйне;
  • Мартин Эдегор (Норвегия): Месси, Холанд, Мбаппе;
  • Роберт Левандовски (Польша): Месси, Мбаппе, Модрич;
  • Эндрю Робертсон (Шотландия): Месси, Мбаппе, Салах;
  • Калиду Кулибали (Сенегал): Мане, Мбаппе, Месси;
  • Душан Тадич (Сербия): Месси, Мбаппе, Бензема;
  • Милан Шкриньяр (Словакия): Месси, Мбаппе, Бензема;
  • Ян Облак (Словения): Месси, Мбаппе, Бензема;
  • Виктор Линдельоф (Швеция): Бензема, Месси, Мбаппе;
  • Гранит Джака (Швейцария): Месси, Модрич, Мбаппе;
  • Хакан Чалханоглу (Турция): Мбаппе, Холанд, Месси;
  • Андрей Ярмоленко (Украина): Месси, Мбаппе, Бензема;
  • Диего Годин (Уругвай): Месси, Мбаппе, Модрич;

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми номинациями данной церемонии ФИФА.  


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