Ярмоленко и Ротань проголосовали от Украины на премии FIFA The Best
Представители Украины повлияли на итоги голосований.
В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония награждения ФИФА The Best. Организация вручил памятные награды и индивидуальные призы по итогам голосований.
От Украины представителями голосований стали нападающий Андрей Ярмоленко и тренер молодежной сборной страны и Александрии Руслан Ротань.
Специалист и футболист выбрали лучших игроков, тренеров и голкиперов.
Лучший игрок 2022 года
- Ярмоленко:
- Лионель Месси;
- Килиан Мбаппе;
- Карим Бензема.
- Ротань:
- Лионель Месси;
- Килиан Мбаппе;
- Карим Бензема.
Лучший тренер 2022 года
- Ярмоленко:
- Лионель Скалони;
- Карло Анчелотти;
- Хосеп Гвардиола.
- Ротань:
- Карло Анчелотти;
- Хосеп Гвардиола;
- Лионель Скалони.
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Лучший голкипер 2022 года
- Ярмоленко:
- Алиссон;
- Эдерсон;
- Тибо Куртуа.
- Ротань:
- Тибо Куртуа;
- Эдерсон;
- Алиссон.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми номинациями данной церемонии ФИФА.