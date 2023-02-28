Ярмоленко и Ротань проголосовали от Украины на премии FIFA The Best

В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония награждения ФИФА The Best. Организация вручил памятные награды и индивидуальные призы по итогам голосований.

От Украины представителями голосований стали нападающий Андрей Ярмоленко и тренер молодежной сборной страны и Александрии Руслан Ротань.

Специалист и футболист выбрали лучших игроков, тренеров и голкиперов.

Лучший игрок 2022 года

Ярмоленко:

Лионель Месси; Килиан Мбаппе; Карим Бензема.

Ротань:

Лионель Месси; Килиан Мбаппе; Карим Бензема.

Лучший тренер 2022 года

Ярмоленко:

Лионель Скалони; Карло Анчелотти; Хосеп Гвардиола.

Ротань:

Карло Анчелотти; Хосеп Гвардиола; Лионель Скалони.

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Лучший голкипер 2022 года

Ярмоленко:

Алиссон; Эдерсон; Тибо Куртуа.

Ротань:

Тибо Куртуа; Эдерсон; Алиссон.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми номинациями данной церемонии ФИФА.