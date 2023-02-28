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Ярмоленко и Ротань проголосовали от Украины на премии FIFA The Best

Представители Украины повлияли на итоги голосований.
Сегодня, 09:37
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония награждения ФИФА The Best. Организация вручил памятные награды и индивидуальные призы по итогам голосований.

От Украины представителями голосований стали нападающий Андрей Ярмоленко и тренер молодежной сборной страны и Александрии Руслан Ротань.

Специалист и футболист выбрали лучших игроков, тренеров и голкиперов.

Лучший игрок 2022 года

  • Ярмоленко:
  1. Лионель Месси;
  2. Килиан Мбаппе;
  3. Карим Бензема.
  • Ротань:
  1. Лионель Месси;
  2. Килиан Мбаппе;
  3. Карим Бензема.

Лучший тренер 2022 года

  • Ярмоленко:
  1. Лионель Скалони;
  2. Карло Анчелотти;
  3. Хосеп Гвардиола.
  • Ротань:
  1. Карло Анчелотти;
  2. Хосеп Гвардиола;
  3. Лионель Скалони.

 

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Лучший голкипер 2022 года

  • Ярмоленко:
  1. Алиссон;
  2. Эдерсон;
  3. Тибо Куртуа.
  • Ротань:
  1. Тибо Куртуа;
  2. Эдерсон;
  3. Алиссон.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми номинациями данной церемонии ФИФА.  


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