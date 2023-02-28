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Стало известно, за кого отдал свои голоса Петраков на премии FIFA The Best

Украинский специалист принял участие в голосовании ФИФА.
Сегодня, 08:21
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images

В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония награждения ФИФА The Best. Организация вручил памятные награды и индивидуальные призы по итогам голосований.

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков, который ныне возглавляет команду Армении, также сделал свой выбор.

Специалист выбрал лучших по своему мнению в номинации лучший игрок, лучший тренер и лучший вратарь.

  • Лучший игрок 2022 года

  1.  Килиан Мбаппе;
  2. Лионель Месси;
  3. Роберт Левандовски.

  • Лучший тренер 2022 года

  1. Карло Анчелотти;
  2. Лионель Скалони;
  3. Дидье Дешам.

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  • Лучший голкипер 2022 года

  1. Эдерсон;
  2. Тибо Куртуа;
  3. Алиссон.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми номинациями данной церемонии ФИФА. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Петраков

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