Стало известно, за кого отдал свои голоса Петраков на премии FIFA The Best
Украинский специалист принял участие в голосовании ФИФА.
В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония награждения ФИФА The Best. Организация вручил памятные награды и индивидуальные призы по итогам голосований.
Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков, который ныне возглавляет команду Армении, также сделал свой выбор.
Специалист выбрал лучших по своему мнению в номинации лучший игрок, лучший тренер и лучший вратарь.
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Лучший игрок 2022 года
- Килиан Мбаппе;
- Лионель Месси;
- Роберт Левандовски.
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Лучший тренер 2022 года
- Карло Анчелотти;
- Лионель Скалони;
- Дидье Дешам.
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Лучший голкипер 2022 года
- Эдерсон;
- Тибо Куртуа;
- Алиссон.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми номинациями данной церемонии ФИФА.