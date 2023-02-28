Стало известно, за кого отдал свои голоса Петраков на премии FIFA The Best

В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония награждения ФИФА The Best. Организация вручил памятные награды и индивидуальные призы по итогам голосований.

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков, который ныне возглавляет команду Армении, также сделал свой выбор.

Специалист выбрал лучших по своему мнению в номинации лучший игрок, лучший тренер и лучший вратарь.

Лучший игрок 2022 года

Килиан Мбаппе; Лионель Месси; Роберт Левандовски.

Лучший тренер 2022 года

Карло Анчелотти; Лионель Скалони; Дидье Дешам.

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Лучший голкипер 2022 года

Эдерсон; Тибо Куртуа; Алиссон.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми номинациями данной церемонии ФИФА.