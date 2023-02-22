Цыганков попал в команду недели FIFA 23
Разработчики игры отметили перформанс украинца.
В поединке против Альмерии вингер Жироны Виктор Цыганков отметился голом + ассистом.
Разработчики игры FIFA 23, а именно канадская компания EA Sports обратила внимание на перформанс украинца.
Футболист попал в команду недели, где ему составили компанию такие игроки, как Бруну Фернандеш и Кевин де Брюйне.
За Жирону Цыганков успел провести 3 матча. Забитый мяч и результативная передача в игре с Альмерией пока единственные результативные действия игрока.