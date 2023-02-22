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Футбол

Цыганков попал в команду недели FIFA 23

Разработчики игры отметили перформанс украинца.
Сегодня, 20:23
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В поединке против Альмерии вингер Жироны Виктор Цыганков отметился голом + ассистом.

Разработчики игры FIFA 23, а именно канадская компания EA Sports обратила внимание на перформанс украинца.

Футболист попал в команду недели, где ему составили компанию такие игроки, как Бруну Фернандеш и Кевин де Брюйне.

За Жирону Цыганков успел провести 3 матча. Забитый мяч и результативная передача в игре с Альмерией пока единственные результативные действия игрока.


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