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Жирона - Альмерия 6:2 видео голов и лучших моментов матча 17.02.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка, в котором украинец отличился дебютным забитым мячом и голевой передачей.
Сегодня, 00:50
Цыганков забил гол и сделал ассист / Getty Images
Цыганков забил гол и сделал ассист / Getty Images

В пятницу, 17 февраля, Жирона в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги встречалась на своем поле с Альмерией.

Подопечные Мичела сумели одержать убедительную победу, разгромив соперника со счетом 6:2.

В этом матче Виктор Цыганков впервые вышел на поле в стартовом составе Жироны и записал на свой счет дебютные результативные действия в каталонской команде.

Украинский вингер на 34-й минуте поединка отличился сам, откликнувшись на скидку на дальний угол вратарской, а под конец тайма ассистировал партнеру по команде Хави Эрнандесу, отдав передачу пяткой.

Вашему вниманию видео всех голов матча Жирона - Альмерия в 22-м туре Ла Лиги:

Жирона - Альмерия 6:2

Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Хави Эрнандес, 43, Мартин, 77, Стуани, 79 - Рамазани, 66, Туре, 81

Жирона: Гассанига - Арнау, Буэно, Хуанпе, Хави Эрнандес (Кальенс, 83) - Цыганков (Вилья, 65), Алейш Гарсия, Ромеу, Рикельме (Мартин, 76) - Борха Гарсия (Артеро, 83), Кастельянос (Стуани, 76)

Альмерия: Фернандо Мартинес - Мендес (Рамазани, 46), Родриго Эли, Бабич, Акиеме (Сентельес, 80) - Робертоне, де ла Хос, Саму Кошта (Чуми, 46) - Баптистао (Пучмаль, 46), Суарес, Эмбарба (Туре, 46)

Предупреждения: Борха Гарсия, 59 - Суарес, 90.

Источник: MEGOGO

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