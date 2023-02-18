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Жирона - Альмерия 6:2: обзор матча и результат игры 17.02.2023

Украинский вингер, впервые выйдя в старте, поспособствовал разгромной победе своей команды.
Сегодня, 00:15
Цыганков помог Жироне разгромить Альмерию / Getty Images
Цыганков помог Жироне разгромить Альмерию / Getty Images

В пятницу, 17 февраля, Жирона в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги принимала на своем поле Альмерию.

В этом поединке впервые с первых минут в составе "бело-красных" на поле появился зимний новичок Виктор Цыганков. Украинский вингер не только дебютировал в старте, но и забил свой первый гол и отличился первой результативной передачей, чем помог своей команде одержать победу с разгромным счетом 6:2.

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Хозяева поля сделали результат еще в первом тайме, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. Жирона вышла вперед уже в начале матча благодаря результативному удару Валентина Кастельяноса, а во второе взятие ворот на 34-й минуте на свой счет записал Цыганков. Украинец замкнул дальнюю стойку после скидки Родриго Рикельме.

Источник: Getty Images

Еще через две минуты уже сам Рикельме довел счет до разгромного, а перед перерывом Цыганков пасом пяткой успешно ассистировал Хави Эрнандесу.

Во второй половине встречи болельщики снова увидели четыре гола, но теперь забивали обе команды. Уже после того, как украинский вингер был заменен на 65-й минуте, Ларджи Рамазани сократил отставание, но в дальнейшем Жирона увеличила преимущество до пяти мячей усилиями Ивана Мартина и Кристиана Стуани. Результативную точку в матче в составе гостей поставил Эль Биляль Туре.

Источник: Getty Images

На данный момент Жирона с 27 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Альмерия идет на 15-й позиции, имея в своем активе 22 балла.

Статистика матча Жирона - Альмерия 22-го тура чемпионата Испании

Жирона - Альмерия 6:2

Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Хави Эрнандес, 43, Мартин, 77, Стуани, 79 - Рамазани, 66, Туре, 81

Владение мячом: 51% - 49%
Удары (в створ): 14(8) - 16(4)
Ожидаемые голы (xG): 3 - 1.86

Жирона: Гассанига - Арнау, Буэно, Хуанпе, Хави Эрнандес (Кальенс, 83) - Цыганков (Вилья, 65), Алейш Гарсия, Ромеу, Рикельме (Мартин, 76) - Борха Гарсия (Артеро, 83), Кастельянос (Стуани, 76)

Альмерия: Фернандо Мартинес - Мендес (Рамазани, 46), Родриго Эли, Бабич, Акиеме (Сентельес, 80) - Робертоне, де ла Хос, Саму Кошта (Чуми, 46) - Баптистао (Пучмаль, 46), Суарес, Эмбарба (Туре, 46)

Предупреждения: Борха Гарсия, 59 - Суарес, 90.

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