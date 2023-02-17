Из-за офсайда Цыганкова отменили гол Жироны
Украинец стал участником голевой атаки в матче Альмерией.
Вингер Жироны Виктор Цыганков впервые вышел в стартовом составе на матч чемпионата Испании.
В середине первого тайма поединка с Альмерией украинец на скорости убежал правым флангом, после чего отдал передачу на партнера, впоследствии прострелившего "на гол".
Тем не менее видеоассистент рефери после просмотра момента зафиксировал офсайд у украинского футболиста.
Впрочем, на 34-й минуте Цыганков исправился и записал на свой счет дебютный гол в составе Жироны, поразив ворота соперника после подачи с правого фланга на дальний угол вратарской. Позже украинец еще и отметился отличным ассистом пяткой.
После первого тайма Жирона громит Альмерию со счетом 4:0.