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Из-за офсайда Цыганкова отменили гол Жироны

Украинец стал участником голевой атаки в матче Альмерией.
Сегодня, 22:58
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Вингер Жироны Виктор Цыганков впервые вышел в стартовом составе на матч чемпионата Испании.

В середине первого тайма поединка с Альмерией украинец на скорости убежал правым флангом, после чего отдал передачу на партнера, впоследствии прострелившего "на гол".

Тем не менее видеоассистент рефери после просмотра момента зафиксировал офсайд у украинского футболиста.

Впрочем, на 34-й минуте Цыганков исправился и записал на свой счет дебютный гол в составе Жироны, поразив ворота соперника после подачи с правого фланга на дальний угол вратарской. Позже украинец еще и отметился отличным ассистом пяткой.

После первого тайма Жирона громит Альмерию со счетом 4:0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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