Цыганков забил первый гол за Жирону

И еще ассист на свой счет записал!

В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги Жирона с Виктором Цыганковым дома принимает Альмерию.

Украинский вингер впервые попал в стартовый состав и сразу показал, что он заслуживает это место.

В середине первого тайма Цыганков на скорости прошел левым флангом, после чего отдал передачу на партнера, впоследствии прострелившего "на гол". Однако у украинца зафиксировали офсайд и гол не засчитали.

Однако уже через 10 минут Виктор получил прекрасную скидку от партнера и удвоил преимущество своей команды. Дебютный гол в дебютном выходе в старовом составе!

Спустя еще пару минут Цыганков изящно сыграл пяткой на партнера, записав на свой счет еще и ассист.

На момент написания новости Жирона ведет в счете 3:0.