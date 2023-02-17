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Цыганков забил первый гол за Жирону

И еще ассист на свой счет записал!
Сегодня, 22:48
Виктор Цыганков / gironafc.cat
Виктор Цыганков / gironafc.cat

В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги Жирона с Виктором Цыганковым дома принимает Альмерию.

Украинский вингер впервые попал в стартовый состав и сразу показал, что он заслуживает это место. 

В середине первого тайма Цыганков на скорости прошел левым флангом, после чего отдал передачу на партнера, впоследствии прострелившего "на гол". Однако у украинца зафиксировали офсайд и гол не засчитали.

Однако уже через 10 минут Виктор получил прекрасную скидку от партнера и удвоил преимущество своей команды. Дебютный гол в дебютном выходе в старовом составе!

Спустя еще пару минут Цыганков изящно сыграл пяткой на партнера, записав на свой счет еще и ассист.

На момент написания новости Жирона ведет в счете 3:0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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