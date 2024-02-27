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ФИФА анонсировала запуск нового проекта FIFA Series, первые матчи пройдут в марте

Данная инициатива направлена на развитие международного футбола.
Сегодня, 10:50
FIFA / Getty Images
FIFA / Getty Images

ФИФА объявила о запуске FIFA Series, серии товарищеских матчей между сборными разных конфедераций.

Данные игры будут проводиться во время мартовской международной паузы по четным годам. Целью проекта является регулярное проведение матчей между командами разных конфедераций для развития международного футбола.

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Полноценный запуск запланирован на март 2026 года. Пилотные игры пройдут с 18 по 26 марта в Алжире, Азербайджане, Саудовской Аравии и Шри-Ланке.

В пилотных играх примут участие такие сборные:

Алжир: Алжир, Андорра, Боливия, ЮАР;

Азербайджан: Азербайджан, Болгария, Монголия, Танзания;

Саудовская Аравия A: Кабо-Верде, Камбоджа, Экваториальная Гвинея, Гайана;

Саудовская Аравия B: Бермудские острова, Бруней, Гвинея, Вануату;

Шри-Ланка: Бутан, Центральноафриканская республика, Папуа – Новая Гвинея, Шри-Ланка.

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