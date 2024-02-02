Глава ФИФА предложил определять цены футболистов посредством алгоритма
Глава ФИФА Джанни Инфантино предложил использовать алгоритмы для определения стоимости игрока.
Об этом функционер рассказал во время выступления на ежегодной юридической конференции ФИФА в Токио. он предложил обсудить идею использования алгоритмов.
Прозрачность рынка позволит заменить традицонные переговоры между клубами на рассчет цены при помощи алгоритмов.
"Сейчас как никогда ранее для нас важно говорить на эти и другие темы. Например, обсудить возможность использования алгоритма для оценки справедливой стоимости трансферной комиссии, чтобы повысить прозрачность системы трансферов и помочь заинтересованным сторонам", – приводит слова Инфантино The Telegraph.
Стоит отметить, что о каких конкрентно алгоритмах идт речь глава уточнять не стал.
Ранее также сообщалось, что Наполи исключил ключевого игрока из заявки.
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