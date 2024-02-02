iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Глава ФИФА предложил определять цены футболистов посредством алгоритма

Каких именно неизвестно.
Вчера, 22:26
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Глава ФИФА Джанни Инфантино предложил использовать алгоритмы для определения стоимости игрока.

Об этом функционер рассказал во время выступления на ежегодной юридической конференции ФИФА в Токио. он предложил обсудить идею использования алгоритмов.

Прозрачность рынка позволит заменить традицонные переговоры между клубами на рассчет цены при помощи алгоритмов.

"Сейчас как никогда ранее для нас важно говорить на эти и другие темы. Например, обсудить возможность использования алгоритма для оценки справедливой стоимости трансферной комиссии, чтобы повысить прозрачность системы трансферов и помочь заинтересованным сторонам", – приводит слова Инфантино The Telegraph.

Стоит отметить, что о каких конкрентно алгоритмах идт речь глава уточнять не стал.

Ранее также сообщалось, что Наполи исключил ключевого игрока из заявки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ПСЖ с трудом сдержал натиск Страсбура, но все же увез три очка ПСЖ с трудом сдержал натиск Страсбура, но все же увез три очка
Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом
Кубок Дэвиса: Украина без шансов проиграла в противостоянии с США Кубок Дэвиса: Украина без шансов проиграла в противостоянии с США
"Попал хорват": раскрыты детали того, как Фьюри получил жесткое рассечение "Попал хорват": раскрыты детали того, как Фьюри получил жесткое рассечение
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа00:01
ПСЖ с трудом сдержал натиск Страсбура, но все же увез три очка
Вчера, 23:30
Европа23:30
Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом
Теннис22:50
Кубок Дэвиса: Украина без шансов проиграла в противостоянии с США
Бокс22:40
"Попал хорват": раскрыты детали того, как Фьюри получил жесткое рассечение
Европа22:27
Лучший футболист в CS: Команда Де Хеа прошла квалификацию на легендарный турнир по Counter Strike
Футбол22:26
Глава ФИФА предложил определять цены футболистов посредством алгоритма
Бокс22:18
"Ты должен мне претендентский бой": Хргович сделал заявление о бое с Усиком
Бокс22:05
"Пацаны едут к тебе": Амосов изящно потроллил Фьюри из-за отмены боя с Усиком
Европа21:55
Кубок Азии: Иордания стала первым полуфиналистом, Южная Корея в эпичном матче выбила Австралию
Бокс21:42
"Бог послал тебе знак": Промоутер Усика дал Фьюри ценный совет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK