Наполи исключил из заявки на ЛЧ ключевого игрока

Наполи исключил из заявки на Лигу чемпионов Петра Зелински, пишет La Gazzetta dello Sport.

Вероятно, это связано с тем, что хавбек уже подписал контракт с соперниками неаполитанцев Интером.

Напомним, когда у поляка оставалось полгода по контракту, он решил перебраться в стан "нерадзурри" и уже подписал четырехлетний контракт.

Похоже, что в Наполи решили не давать лишней игровой практики хавбеку, который уже в следующем сезоне будет играть против них.

При этом у Зелински 26 мачтей в текущем сезоне, шесть из которых в Лиге чемпионов.

Ранее также сообщалось, что еще один чемпион мира попал на радары английских клубов.

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