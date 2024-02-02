Наполи исключил из заявки на ЛЧ ключевого игрока
Решили не давать игровой практики будущему сопернику.
Наполи исключил из заявки на Лигу чемпионов Петра Зелински, пишет La Gazzetta dello Sport.
Вероятно, это связано с тем, что хавбек уже подписал контракт с соперниками неаполитанцев Интером.
Напомним, когда у поляка оставалось полгода по контракту, он решил перебраться в стан "нерадзурри" и уже подписал четырехлетний контракт.
Похоже, что в Наполи решили не давать лишней игровой практики хавбеку, который уже в следующем сезоне будет играть против них.
При этом у Зелински 26 мачтей в текущем сезоне, шесть из которых в Лиге чемпионов.
Ранее также сообщалось, что еще один чемпион мира попал на радары английских клубов.
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