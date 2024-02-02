Ряд английских клубов хочет подписать чемпиона мира

Эсекьель Паласиос может перебраться на Туманный Альбион.

Эсекьель Паласиос стал целью для нескольких английских клубов, пишет Caught Offside.

Действующий чемпион мира и хавбек Байера интересен Астон Вилле, Манчестер Сити и Ньюкаслу. Именно "львы" считаются главным претендентом.

Напомним, ранее команду Унаи Эмери пополнили Муса Диаби и Леон Бэйли. Потому клуб может рассчитывать на хорошие отношения с "фармацевтами".

Контракт Паласиоса с немецким клубом истекает лишь в 2028 году, однако Байер не будет против продать игрока за соответствующую цену. Например, за 60 млн евро.

Ранее также сообщалось, что представители Баварии контактировали с представителями игрока сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!