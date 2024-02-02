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Ряд английских клубов хочет подписать чемпиона мира

Эсекьель Паласиос может перебраться на Туманный Альбион.
Сегодня, 18:40
Эсекьель Паласиос / Getty Images
Эсекьель Паласиос / Getty Images

Эсекьель Паласиос стал целью для нескольких английских клубов, пишет Caught Offside.

Действующий чемпион мира и хавбек Байера интересен Астон Вилле, Манчестер Сити и Ньюкаслу. Именно "львы" считаются главным претендентом.

Напомним, ранее команду Унаи Эмери пополнили Муса Диаби и Леон Бэйли. Потому клуб может рассчитывать на хорошие отношения с "фармацевтами".

Контракт Паласиоса с немецким клубом истекает лишь в 2028 году, однако Байер не будет против продать игрока за соответствующую цену. Например, за 60 млн евро.

Ранее также сообщалось, что представители Баварии контактировали с представителями игрока сборной Украины.

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