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Лидер Манчестер Сити пожаловался на плотный график матчей

Родри устал от футбола.
Сегодня, 19:54
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Опорник Манчестер Сити и сборной Испании Родри высказался о футбольном календаре.

"Приходит момент, когда все накапливается и становится уже слишком. Вам нужна физическая форма, чтобы играть, но голова тоже важна. Люди видят только игру, но есть еще предыгровая часть, перелеты, время, проведенное в отеле, когда вы уже в игре".

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"Честно говоря, что-то нужно делать. Игр становится все больше, и это, похоже, не закончится. Нужно заботиться о игроках. Я это прекрасно понимаю.

Я достиг предела. Но кажется, если скажешь об этом... Смотрите, я знаю, что футбол – это бизнес, знаю, что в нем много денег, но нужно заботиться о спортсменах", - заявил Родри в интервью The Guardian.

Отметим, в этом сезоне испанец провел во всех турнирах более пяти тысяч минут.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Родри

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