Хави пожаловался на сложный игровой календарь Барселоны
Испанец не в восторге от графика своей команды.
Главный тренер Барселоны Хави заявил о тяжелом календаре выступлений.
"У нас было много матчей на выезде, мы едва могли тренироваться, сыграли 10 игр за месяц. У нас был худший календарь. Ни у одной команды в мире не было такого расписания. И не было такого количества травм в течение сезона".
Читай также: Хави решил приостановить тренерскую деятельность
"Нам не повезло: у нас было две грыжи, травмы, которые наши игроки нанесли друг другу. Проблема в том, что игроки не могут достаточно отдохнуть, чтобы хорошо играть", – сказал Хави в интервью As.
Напомним, Барселона находится на четвертой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 47 очков.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!