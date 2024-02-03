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Хави пожаловался на сложный игровой календарь Барселоны

Испанец не в восторге от графика своей команды.
Сегодня, 12:27
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави заявил о тяжелом календаре выступлений.

"У нас было много матчей на выезде, мы едва могли тренироваться, сыграли 10 игр за месяц. У нас был худший календарь. Ни у одной команды в мире не было такого расписания. И не было такого количества травм в течение сезона".

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"Нам не повезло: у нас было две грыжи, травмы, которые наши игроки нанесли друг другу. Проблема в том, что игроки не могут достаточно отдохнуть, чтобы хорошо играть", – сказал Хави в интервью As.

Напомним, Барселона находится на четвертой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 47 очков.

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