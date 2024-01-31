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Хави решил приостановить тренерскую деятельность

Испанец возьмет перерыв на отдых.
Сегодня, 16:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Хави решил взять перерыв в тренерской карьере после ухода из Барселоны, планируя уделить больше времени своей семье.

Испанец планирует отдохнуть год, повторяя путь Пепа Гвардиолы после ухода из каталонского клуба. Об этом сообщает издание As.

После этого испанец намерен возглавить клуб из топ-5 лиг Европы за пределами Испании, предпочтение отдавая АПЛ. Однако, он готов рассмотреть предложения из Серии А или Бундеслиги.

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При этом Хави не рассматривает возвращение в Катар или работу в других экзотических чемпионатах, считая это завершенным этапом в своей карьере.

Также сообщается, что в долгосрочной перспективе Хави не исключает возможности вернуться в Барселону в другой роли, продолжая поддерживать связь с клубом и игроками во время отпуска.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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