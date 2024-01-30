Хави высказался о потенциальном возвращении в Барселону в будущем

Главный тренер Барселоны Хави высказался о возможном возвращении в клуб в будущем.

"Мой совет будущему тренеру? Советую ему быть самим собой, быть естественным и не поддаваться влиянию. Моей мечтой было тренировать Барселону и побеждать, и это случилось.

Решение не имеет ничего общего с экономической ситуацией. Я – человек клуба. Мы приспосабливались к обстоятельствам, зная о сложном положении. Моя совесть чиста. Я никогда не жаловался и старался делать все, что в моих силах.

Моя совесть чиста, я сделал все возможное для этого клуба. Мой совет – наслаждаться моментом, но это невозможно.

Не исключаю возвращения, я буду нужен Барселоне в любом случае, но сейчас, думаю, я не нужен. Я уже принял решение. Мне кажется, что моя работа не ценится".

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"Ситуация заставляет тебя каждый день чувствовать, будто ты не стоишь этого. Пеп сказал мне то же самое в беседе. Я видел, как страдал Луис Энрике. Нам нужно задуматься, у нас есть проблема с требованиями к этой должности.

Кажется, будто твоя жизнь всегда поставлена на карту. Поэтому я и говорю, что это жестко, ты не получаешь от этого удовольствия.

Знаю, что есть люди, которые не понимают меня. Я чувствую, что меня очень любят, и это бесценно. Мы проделали хорошую роботу, но в этом сезоне не справились с поставленной задачей. Нужно принять ситуацию, фундамент для будущего уже заложен.

Я был удивлен количеством сообщений и звонков. Многие игроки пришли поговорить со мной лично, для меня человеческие качества важнее всего. Есть футболисты, которые меня растрогали. Мое решение должно вызвать позитивную реакцию. Хочу, чтобы команда стала лучше за эти 4 месяца, мы должны сделать шаг вперед.

Нам нужно лучше атаковать и лучше защищаться. Мы стали более уязвимы в обороне, эффективность снизилась. Уровень футбола не тот, поэтому я и решил не оставаться. Я пришел сюда в один из самых сложных периодов в истории клуба, и не думаю, что наша работа ценится достаточно высоко. Решение я принял еще в начале сезона", — сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, по окончании нынешнего сезона испанец решил добровольно уйти из Барселоны.

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