Президент Барселоны стал посещать тренировки команды после заявления Хави
Глава каталонцев требует выполнить все поставленные цели.
Президент Барселоны Жоан Лапорта беспокоится о реакции футболистов клуба на предстоящий уход Хави.
Согласно изданию As, президент клуба посещал тренировки дважды за последние три дня, подчеркивая свое контрольное положение в команде.
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В ходе сегодняшней тренировки сохранялась спокойная обстановка, но Лапорта стремится удержать контроль в раздевалке, после того как на предыдущем визите в воскресенье он призвал игроков к максимальным усилиям в оставшейся части сезона.
Напомним, недавно Хави объявил об уходе из Барселоны после завершения сезона.
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