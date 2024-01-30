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Президент Барселоны стал посещать тренировки команды после заявления Хави

Глава каталонцев требует выполнить все поставленные цели.
Сегодня, 18:21
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта беспокоится о реакции футболистов клуба на предстоящий уход Хави.

Согласно изданию As, президент клуба посещал тренировки дважды за последние три дня, подчеркивая свое контрольное положение в команде.

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В ходе сегодняшней тренировки сохранялась спокойная обстановка, но Лапорта стремится удержать контроль в раздевалке, после того как на предыдущем визите в воскресенье он призвал игроков к максимальным усилиям в оставшейся части сезона.

Напомним, недавно Хави объявил об уходе из Барселоны после завершения сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Жоан Лапорта

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