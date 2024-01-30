Барселона потеряла Феликса на неопределенный срок

Португалец угодил в лазарет, получив травму во время тренировки.

Тренерский штаб Барселоны в ближайшее время не сможет рассчитывать на португальского вингера Жоау Феликса.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 24-летний футболист получил травму во время тренировки. Игроку диагностировали растяжение связок правого голеностопа.

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Сроки восстановления португальца пока не называются.

Напомним, что Феликс выступает за Барселону на правах аренды из Атлетико. В составе каталонской команды в нынешнем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, забив семь голов и отдав пять результативных передач.

Ранее португальский агент поделился инсайдом касаемо будущего Феликса и Канселу в Барселоне.

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