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Защитника Барселоны успешно прооперировали

Алехандро Бальде перенес хирургическое вмешательство.
Сегодня, 13:59
Алехандро Бальде / Getty Images
Алехандро Бальде / Getty Images

Футболисту каталонской Барселоны Алехандро Бальде сделали операцию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В пресс-релизе сказано, что испанец успешно перенес хирургическое вмешательство на сухожилии задней поверхности бедра из-за травмы, которая была получена в Кубке Испании в поединке против Атлетика Бильбао. Процедура была проведена в финском городе Турку известным хирургом Лассе Лемпайненом.

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Игроку предстоит длительное восстановление, в ходе которого он будет недоступен для команды. Вероятно, Бальде больше не сыграет в этом сезоне.

Стоит отметить, что в текущем сезоне 20-летний защитник провел 28 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Алехандро Бальде

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