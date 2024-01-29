Игрок, объявивший о завершении карьеры, будет тренироваться с Барселоной
В начале января Рики Рубио объявил о завершении карьеры в НБА ради того, чтобы сосредоточиться на своем психологическом здоровье. Теперь же он готовится вернуться в игру, но уже в Европе.
Как сообщает официальный сайт Барселоны, 33-летний испанец попросил клуб присоединиться к тренировкам команды и его просьба была удовлетворена. Он начнет занятия с другими игроками 30 января.
При этом игрок опубликовал обращение, в котором рассказал о дальнейших планах.
"Всем привет. Я хотел сказать эти слова, потому что достиг финальной стадии своего выздоровления".
"Я обдумывал это несколько недель, и после многих недель работы над своим телом и разумом я чувствую себя достаточно сильным и крепким, чтобы понять, как я себя чувствую с мячом в руках".
"Следующим моим шагом было спросить у Барселоны, могу ли я без каких-либо обязательств и не нарушая их планов на сезон тренироваться с ними. Заранее хочу сказать спасибо за помощь и понимание в моей ситуации".
"Наконец, я хотел бы поблагодарить всех, кто проявил ко мне свое уважение и поддержку на протяжении всего этого процесса, а также поблагодарить всех за уважение к моей конфиденциальности в этом путешествии".
January 29, 2024
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Рики Рубио выступал за Барселону с 2009 по 2011 год. В составе каталонского клуба баскетболист сыграл 140 матчей и выиграл восемь трофеев.
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