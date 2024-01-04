Сразу после соглашения с Кливлендом о выкупе контракта испанец объявил о своей решении.

Разыгрывающий Рики Рубио объявил о завершении карьеры в НБА, сообщает BasketNews.

После того, как стало известно, что Кливленд договорился с ним о выкупе контракта, 33-летний испанец опубликовал заявление, в котором рассказал о последних месяцах своей жизни и о причинах своего решения.

"Привет. 30 июля была одна из самых тяжелых ночей в моей жизни. Мой разум отправился в темное место. Я как бы знал, что иду в этом направлении, но никогда не думал, что не контролирую ситуацию. На следующий день я решил приостановить свою профессиональную карьеру".

"Однажды, когда придет время, я хотел бы поделиться со всеми вами своим опытом, чтобы помочь другим, оказавшимся в похожих ситуациях".

"До тех пор я хотел бы сохранить это в тайне из уважения к своей семье и себе, поскольку я все еще работаю над своим психическим здоровьем. Но я с гордостью могу сказать, что у меня дела идут намного лучше и я становлюсь лучше с каждым днем".

Источник: Getty Images

"Я хотел опубликовать это сообщение для вас сегодня, потому что моя карьера в НБА подошла к концу".

"Все началось в июне 2009 года, ночью драфта в Нью-Йорке. Что за мечта. За 12 лет игры в лиге, со всеми ее взлетами и падениями, у меня накопилось много хороших воспоминаний и прекрасных отношений. Миннесота, Юта, Финикс и Кливленд. Ух ты. Спасибо!".

"Особое упоминание Кливленду. Мой последний дом. Я знаю, что все закончилось тяжело".

Источник: Getty Images

"Я никогда не мог себе представить, что год сложится таким образом, но у вас потрясающая организация с Коби (Альтман, генменеджер) и Джей Би (Бикерстафф, главный тренер), которые проявили чрезвычайное уважение, понимание моей ситуации и заботу обо мне как о личности".

"Спасибо всем за любовь и поддержку!".

Как было объявлено ранее, если Рики Рубио решит возобновить свою профессиональную карьеру, то, вероятнее всего, он сделает это на своей родине в Испании, где он выступал за Ховентут и Барселону.

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