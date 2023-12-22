iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Кливленд обсуждает с чемпионом мира и Европы вариант с расставанием

Кавальерс сомневаются, что игрок, который испытывает проблемы с психическим здоровьем, когда-либо вернется на паркет.
Сегодня, 11:22
Рики Рубио / Getty Images
Рики Рубио / Getty Images

Кливленд обсуждает с Рики Рубио потенциальное прекращение сотрудничества для того, чтобы освободить место в ростере, сообщает The Athletic.

По информации издания, в клубе не сильно верят в то, что 33-летний испанец вернется в баскетбол.

Напомним, что в августе этого года Рики Рубио объявил о приостановке своей профессиональной карьеры, так как он хочет сосредоточиться на своем психическом здоровье.

По этой причине он не поехал на чемпионат мира-2023, где сборная Испании не смогла пробиться в плей-офф, пропустив вперед Канаду и Латвию.

Читай также: Экс-игрок Сакраменто признал вину в убийстве женщины

Рубио заработает 6,1 миллион долларов за этот сезон, а его контракт на следующий год гарантирован на сумму 4,25 миллиона. Представители Кавс и Рубио могут договориться о выкупе значительной части контракта.

Они также могли бы отчислить его и "растянуть" выплаты оставшейся зарплаты на более длительный период или, возможно, включить его контракт в трейд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Рики Рубио

Статьи по теме

Кливленд потерял двух основных игроков из-за травм Кливленд потерял двух основных игроков из-за травм
Чикаго пытался обменять ЛаВина на звезду Кливленда Чикаго пытался обменять ЛаВина на звезду Кливленда
НБА: Бостон без Михайлюка обыграл Кливленд, Голден Стэйт уступил Клипперс НБА: Бостон без Михайлюка обыграл Кливленд, Голден Стэйт уступил Клипперс
НБА: Атланта уверенно обыграла Вашингтон, Лейкерс неожиданно победили Кливленд НБА: Атланта уверенно обыграла Вашингтон, Лейкерс неожиданно победили Кливленд
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом
Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа13:06
Бавария нашла альтернативу своей главной трансферной цели
Европа12:51
Фанаты недоумевают от действий игрока Реала, считая его неуравновешенным
Европа12:32
МЮ и Ньюкасл поборются за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
Формула 112:31
Руководитель Феррари рассказал, что он считает главным прогрессом команды в 2023 году
Европа12:16
МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги
Европа12:00
Беллингем, Кейн и Довбик с Цыганковым: ТОП-5 лучших трансферов 2023 года
НБА11:58
Контракт Зайона с Новым Орлеаном на последние 3 года больше не гарантирован
Европа11:55
Суарес вскоре станет игроком Интер Майами
Европа11:26
Шахтер высказался о возможном участиии в Суперлиге
НБА11:22
Кливленд обсуждает с чемпионом мира и Европы вариант с расставанием
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK