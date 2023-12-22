Кливленд обсуждает с чемпионом мира и Европы вариант с расставанием

Кавальерс сомневаются, что игрок, который испытывает проблемы с психическим здоровьем, когда-либо вернется на паркет.

Кливленд обсуждает с Рики Рубио потенциальное прекращение сотрудничества для того, чтобы освободить место в ростере, сообщает The Athletic.

По информации издания, в клубе не сильно верят в то, что 33-летний испанец вернется в баскетбол.

Напомним, что в августе этого года Рики Рубио объявил о приостановке своей профессиональной карьеры, так как он хочет сосредоточиться на своем психическом здоровье.

По этой причине он не поехал на чемпионат мира-2023, где сборная Испании не смогла пробиться в плей-офф, пропустив вперед Канаду и Латвию.

Читай также: Экс-игрок Сакраменто признал вину в убийстве женщины

Рубио заработает 6,1 миллион долларов за этот сезон, а его контракт на следующий год гарантирован на сумму 4,25 миллиона. Представители Кавс и Рубио могут договориться о выкупе значительной части контракта.

Они также могли бы отчислить его и "растянуть" выплаты оставшейся зарплаты на более длительный период или, возможно, включить его контракт в трейд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!