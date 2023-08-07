iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Игрок НБА и MVP чемпионата мира-2019 приостановил карьеру ради фокуса на психическом здоровье

Рикки Рубио хочет сосредоточиться на своем здоровье, принеся на время в жертву свою карьеру и будущий чемпионат мира.
Сегодня, 14:36
Рикки Рубио / Getty Images
Рикки Рубио / Getty Images

Разыгрывающий Кливленда и сборной Испании Рикки Рубио объявил о приостановке своей карьеры на неопределенный срок, чтобы сосредоточиться на психическом здоровье.

Как сообщает ESPN, решение испанца распространяется и на национальную сборную. Поэтому 32-летний игрок пропустит чемпионат мира-2023.

"Я принял решение приостановить свою профессиональную карьеру, чтобы позаботиться о своем психическом здоровье. Я хочу поблагодарить за всю поддержку, которую я получил от испанской сборной, которая поняла мое решение", — сказал Рубио.

"Сегодня семья имеет больше смысла, чем когда-либо. Спасибо. Я бы попросил уважать мою частную жизнь, чтобы я мог столкнуться с этими моментами и иметь возможность предоставить больше информации, когда придет время".

Ожидалось, что позже в этом месяце Рубио возглавит испанцев в попытке защитить свой титул чемпиона мира на Филиппинах. Но на этой неделе он покинул тренировочный лагерь команды в Мадриде.

Источник: Getty Images

Читай также: Форвард Денвера порвал крестообразные связки колена во время матча за сборную

Отметим, что Рикки Рубио был признан самым ценным игроком последнего чемпионата мира 2019 года в Китае. Испания в настоящее время занимает первое место в мировом рейтинге после победы на Евробаскете-2022.

Прошлый сезон получился неудачным для Рикки Рубио, который вернулся на паркет после разрыва передней крестообразной связки, второго в его карьере, полученного в сезоне-2021/22.

Он набирал в среднем 5,2 очка и 3,5 передачи в 33 играх. У испанца осталось два сезона и 12,5 миллиона долларов по контракту, подписанному с Кавальерс прошлым летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Рикки Рубио

Статьи по теме

Финалист НБА стал участником трехстороннего обмена Финалист НБА стал участником трехстороннего обмена
Кливленд не станет увольнять тренера после неудачного плей-офф Кливленд не станет увольнять тренера после неудачного плей-офф
Нью-Йорк впервые за десять лет прошел первый раунд плей-офф НБА Нью-Йорк впервые за десять лет прошел первый раунд плей-офф НБА
Гонка за звание MVP регулярки: Йокич завершил сезон на первом месте Гонка за звание MVP регулярки: Йокич завершил сезон на первом месте
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига конференций15:50
Лига конференций: результаты жеребьевки плей-офф квалификации
НБА15:46
Карри рассказал, какое решение баскетболиста он считает "самым слабым"
Лига конференций15:21
Стало известно, с кем потенциально сыграет Динамо в плей-офф отбора Лиги конференций
Лига конференций15:19
Стал известен потенциальный соперник Днепр-1 в Лиге конференций
Лига конференций14:58
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги конференций: онлайн-трансляция
Украина14:57
Шахтер и Бенфика пришли к согласию по трансферу Трубина
НБА14:36
Игрок НБА и MVP чемпионата мира-2019 приостановил карьеру ради фокуса на психическом здоровье
Лига Европы14:21
Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф раунда квалификации
Лига Европы14:15
Определился потенциальный соперник Днепра-1 в плей-офф отбора Лиги Европы
Лига конференций14:14
Определился соперник Зари в отборе Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK