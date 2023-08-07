Игрок НБА и MVP чемпионата мира-2019 приостановил карьеру ради фокуса на психическом здоровье

Рикки Рубио хочет сосредоточиться на своем здоровье, принеся на время в жертву свою карьеру и будущий чемпионат мира.

Разыгрывающий Кливленда и сборной Испании Рикки Рубио объявил о приостановке своей карьеры на неопределенный срок, чтобы сосредоточиться на психическом здоровье.

Как сообщает ESPN, решение испанца распространяется и на национальную сборную. Поэтому 32-летний игрок пропустит чемпионат мира-2023.

"Я принял решение приостановить свою профессиональную карьеру, чтобы позаботиться о своем психическом здоровье. Я хочу поблагодарить за всю поддержку, которую я получил от испанской сборной, которая поняла мое решение", — сказал Рубио.

"Сегодня семья имеет больше смысла, чем когда-либо. Спасибо. Я бы попросил уважать мою частную жизнь, чтобы я мог столкнуться с этими моментами и иметь возможность предоставить больше информации, когда придет время".

Ожидалось, что позже в этом месяце Рубио возглавит испанцев в попытке защитить свой титул чемпиона мира на Филиппинах. Но на этой неделе он покинул тренировочный лагерь команды в Мадриде.

Источник: Getty Images

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Отметим, что Рикки Рубио был признан самым ценным игроком последнего чемпионата мира 2019 года в Китае. Испания в настоящее время занимает первое место в мировом рейтинге после победы на Евробаскете-2022.

Прошлый сезон получился неудачным для Рикки Рубио, который вернулся на паркет после разрыва передней крестообразной связки, второго в его карьере, полученного в сезоне-2021/22.

Он набирал в среднем 5,2 очка и 3,5 передачи в 33 играх. У испанца осталось два сезона и 12,5 миллиона долларов по контракту, подписанному с Кавальерс прошлым летом.

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