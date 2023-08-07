iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Форвард Денвера порвал крестообразные связки колена во время матча за сборную

Игрок будет вынужден пропустить не только предстоящий чемпионат мира, но и весь регулярный сезон-2023/24.
Сегодня, 11:51
Влатко Чанчара уносят с паркета / Getty Images
Влатко Чанчара уносят с паркета / Getty Images

Чемпион НБА в составе Денвера Влатко Чанчар получил разрыв крестообразной связки левого колена, сообщает ESPN.

Это произошло во время того, как он играл за сборную Словении в товарищеском матче против Греции (77:88). Чанчар получил травму во время приземления после данка в окружении нескольких оппонентов.

Читай также: Вторая команда США дважды обыграла первую, которая выступит на ЧМ-2023

Игрок прошел МРТ, которая показала разрыв крестообразных связок левого колена. По этой причине Чанчар не сможет помочь Словении на будущем чемпионате мира.

К тому же, он будет вынужден пропустить весь следующий регулярный сезон НБА.

В прошлом сезоне Влатко Чанчар в роли резервного форварда провел 60 матчей, в которых в среднем набибрал 5 очков, 2,1 подбора и 1,3 ассиста. В плей-офф он выходил в среднем на две минуты в пяти матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс сборная Словении

Статьи по теме

Йокич не сыграет на чемпионате мира-2023 Йокич не сыграет на чемпионате мира-2023
"Папочка Лейкерс": тренер Лос-Анджелеса резко отреагировал на новое прозвище своего коллеги "Папочка Лейкерс": тренер Лос-Анджелеса резко отреагировал на новое прозвище своего коллеги
Йокич отказался давать фанату автограф, но бутылка пива все изменила Йокич отказался давать фанату автограф, но бутылка пива все изменила
Тренер Денвера отметил первое чемпионство НБА особенной татуировкой Тренер Денвера отметил первое чемпионство НБА особенной татуировкой
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс12:40
Майк Тайсон объяснил, почему считает Усика фаворитом в бою с Дюбуа
Олимпийские виды12:30
Дзюдо - Hungary Masters 2023: результаты и итоги турнира
Лига конференций12:15
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги конференций: онлайн-трансляция
Лига Чемпионов12:00
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
НБА11:51
Форвард Денвера порвал крестообразные связки колена во время матча за сборную
Европа11:45
ПСЖ подождет: Мбаппе наслаждается отпуском с двумя потрясающими девушками в бикини
ММА11:33
Цукерберг предложил дату проведения боя с Маском
Украина11:01
Лучший тренер тура УПЛ: дебютная победа ЛНЗ принесла Ковпаку награду
Украина11:00
Безумный автогол Ворсклы, супер сейв голкипера Оболони и скандальный мяч Матвиенко: итоги 2 тура УПЛ
Украина10:36
Лучший игрок тура УПЛ: Климчук забрал победу в номинации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK