Форвард Денвера порвал крестообразные связки колена во время матча за сборную

Игрок будет вынужден пропустить не только предстоящий чемпионат мира, но и весь регулярный сезон-2023/24.

Чемпион НБА в составе Денвера Влатко Чанчар получил разрыв крестообразной связки левого колена, сообщает ESPN.

Это произошло во время того, как он играл за сборную Словении в товарищеском матче против Греции (77:88). Чанчар получил травму во время приземления после данка в окружении нескольких оппонентов.

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Игрок прошел МРТ, которая показала разрыв крестообразных связок левого колена. По этой причине Чанчар не сможет помочь Словении на будущем чемпионате мира.

К тому же, он будет вынужден пропустить весь следующий регулярный сезон НБА.

В прошлом сезоне Влатко Чанчар в роли резервного форварда провел 60 матчей, в которых в среднем набибрал 5 очков, 2,1 подбора и 1,3 ассиста. В плей-офф он выходил в среднем на две минуты в пяти матчах.

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