Вторая команда США дважды обыграла первую, которая выступит на ЧМ-2023
На второй день тренировочного сбора сборной США состав из 12 человек, который сыграет на чемпионате мира в конце августа, сразился со второй американской командой, собранной из не самых звездных игроков НБА.
Как сообщает ESPN, вторая команда, возглавляемая Кейдом Каннингемом из Детройта, дважды обыграла основу, и выглядела при этом впечатляюще.
"В этом весь смысл. Вы хотите, чтобы большие таланты пришли и бросили вам вызов во всех отношениях. И это то, что сегодня сделала вторая команда. Это отлично", - сказал главный тренер сборной США Стив Керр.
Сообщается, что Каннингем выполнял роль, подобную той, которую Лука Дончич выполняет в сборной Словении. Таким образом Керр хотел подготовить основу к потенциальному матчу против звезды Далласа на турнире.
Состав второй сборной США выглядел следующим образом:
- Чет Холмгрен (Оклахома)
- Джейлен Уильямс (Оклахома)
- Кейд Каннингем (Детройт)
- Джейлен Дюрен (Детройт)
- Джейлен Грин (Хьюстон)
- Киган Мюррэй (Сакраменто)
- Пэйтон Притчард (Бостон)
- Квентин Граймс (Нью-Йорк)
- Трей Мерфи (Новый Орлеан)
- Херб Джонс (Новый Орлеан)
- Наз Рид (Миннесота)
- Лэнгстон Гэллоуэй (Финикс)
- Джон Дженкинс (G League Ignite)
- Эрик Мика (G League Ignite)
Напомним, что в основном составе сборной США, которая выступит на чемпионате мира-2023, оказались, в основном, молодые звезды НБА.
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