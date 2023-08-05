Вторая команда США дважды обыграла первую, которая выступит на ЧМ-2023

На второй день тренировочного сбора сборной США состав из 12 человек, который сыграет на чемпионате мира в конце августа, сразился со второй американской командой, собранной из не самых звездных игроков НБА.

Как сообщает ESPN, вторая команда, возглавляемая Кейдом Каннингемом из Детройта, дважды обыграла основу, и выглядела при этом впечатляюще.

"В этом весь смысл. Вы хотите, чтобы большие таланты пришли и бросили вам вызов во всех отношениях. И это то, что сегодня сделала вторая команда. Это отлично", - сказал главный тренер сборной США Стив Керр.

Сообщается, что Каннингем выполнял роль, подобную той, которую Лука Дончич выполняет в сборной Словении. Таким образом Керр хотел подготовить основу к потенциальному матчу против звезды Далласа на турнире.

Состав второй сборной США выглядел следующим образом:

Чет Холмгрен (Оклахома)

Джейлен Уильямс (Оклахома)

Кейд Каннингем (Детройт)

Джейлен Дюрен (Детройт)

Джейлен Грин (Хьюстон)

Киган Мюррэй (Сакраменто)

Пэйтон Притчард (Бостон)

Квентин Граймс (Нью-Йорк)

Трей Мерфи (Новый Орлеан)

Херб Джонс (Новый Орлеан)

Наз Рид (Миннесота)

Лэнгстон Гэллоуэй (Финикс)

Джон Дженкинс (G League Ignite)

Эрик Мика (G League Ignite)

Напомним, что в основном составе сборной США, которая выступит на чемпионате мира-2023, оказались, в основном, молодые звезды НБА.

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