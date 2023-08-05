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Баскетбол

Вторая команда США дважды обыграла первую, которая выступит на ЧМ-2023

Основа демонстрирует не самые лучшие результаты незадолго до старта турнира.
Сегодня, 12:04
Халибертон, Брансон и Гэллоуэй / Getty Images
Халибертон, Брансон и Гэллоуэй / Getty Images

На второй день тренировочного сбора сборной США состав из 12 человек, который сыграет на чемпионате мира в конце августа, сразился со второй американской командой, собранной из не самых звездных игроков НБА.

Как сообщает ESPN, вторая команда, возглавляемая Кейдом Каннингемом из Детройта, дважды обыграла основу, и выглядела при этом впечатляюще.

"В этом весь смысл. Вы хотите, чтобы большие таланты пришли и бросили вам вызов во всех отношениях. И это то, что сегодня сделала вторая команда. Это отлично", - сказал главный тренер сборной США Стив Керр.

Сообщается, что Каннингем выполнял роль, подобную той, которую Лука Дончич выполняет в сборной Словении. Таким образом Керр хотел подготовить основу к потенциальному матчу против звезды Далласа на турнире.

Состав второй сборной США выглядел следующим образом

  • Чет Холмгрен (Оклахома)
  • Джейлен Уильямс (Оклахома)
  • Кейд Каннингем (Детройт)
  • Джейлен Дюрен (Детройт) 
  • Джейлен Грин (Хьюстон)
  • Киган Мюррэй (Сакраменто)
  • Пэйтон Притчард (Бостон)
  • Квентин Граймс (Нью-Йорк)
  • Трей Мерфи (Новый Орлеан)
  • Херб Джонс (Новый Орлеан)
  • Наз Рид (Миннесота)
  • Лэнгстон Гэллоуэй (Финикс)
  • Джон Дженкинс (G League Ignite)
  • Эрик Мика (G League Ignite)

Напомним, что в основном составе сборной США, которая выступит на чемпионате мира-2023, оказались, в основном, молодые звезды НБА.

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