Сборная США назвала состав на ЧМ - в нем много молодых звезд НБА

При этом команда все равно остается одним из главных фаворитов турнира.

Сборная США по баскетболу определилась с заявкой на чемпионат мира-2023.

Главный тренер Стив Керр решил сделать ставку на молодых звезд НБА, включив в состав лишь одного ветерана - 28-летнего Бобби Портиса.

Также стоит отметить наличие в составе Паоло Банкеро, который выбрал США, а не Италию, и Остина Ривза, который, в свою очередь, решил не выступать за Германию.

Состав сборной США:

Защитники: Остин Ривз (Лейкерс), Энтони Эдвардс (Миннесота), Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Тайриз Халибертон (Индиана)

Форварды: Паоло Банкеро (Орландо), Брэндон Ингрем (Новый Орлеан), Джарен Джексон (Мемфис), Микел Бриджес (Бруклин), Кэм Джонсон (Бруклин), Джош Харт (Нью-Йорк)

Центровые: Уокер Кесслер (Юта), Бобби Портис (Милвоки).

Напомним, что чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября. США сыграет в группе С с Грецией, Иорданией и Новой Зеландией.