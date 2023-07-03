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Баскетбол

Сборная США назвала состав на ЧМ - в нем много молодых звезд НБА

При этом команда все равно остается одним из главных фаворитов турнира.
Сегодня, 15:30
Бобби Портис / Getty Images
Бобби Портис / Getty Images

Сборная США по баскетболу определилась с заявкой на чемпионат мира-2023.

Главный тренер Стив Керр решил сделать ставку на молодых звезд НБА, включив в состав лишь одного ветерана - 28-летнего Бобби Портиса.

Также стоит отметить наличие в составе Паоло Банкеро, который выбрал США, а не Италию, и Остина Ривза, который, в свою очередь, решил не выступать за Германию.

Состав сборной США:

Защитники: Остин Ривз (Лейкерс), Энтони Эдвардс (Миннесота), Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Тайриз Халибертон (Индиана)

Форварды: Паоло Банкеро (Орландо), Брэндон Ингрем (Новый Орлеан), Джарен Джексон (Мемфис), Микел Бриджес (Бруклин), Кэм Джонсон (Бруклин), Джош Харт (Нью-Йорк)

Центровые: Уокер Кесслер (Юта), Бобби Портис (Милвоки).

Напомним, что чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября. США сыграет в группе С с Грецией, Иорданией и Новой Зеландией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная США по баскетболу

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