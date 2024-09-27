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Баскетбол

Шакил О'Нил уверен, что сборная США не выиграет Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе

"Дизель" не верит в своих соотечественников из-за роста конкуренции со стороны европейских сборных.
Сегодня, 09:52
Шакил О'Нил / Getty Images
Шакил О'Нил / Getty Images

Легенда НБА Шакил О'Нил считает, что доминированию сборной США на Олимпийских играх придет конец на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Олимпийский чемпион 1996 года верит в силу соперников, которые воспользуются тем, что главные звезды нынешней американской команды вряд ли будут играть.

"20 лет назад США были на несколько световых лет впереди других стран. Но это изменилось. Европа догнала и лишь немного отстает, но скоро обгонит США", - сказал Шак в интервью Sport Bild.

"Я уверен, что США не выиграют золото на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. ЛеБрон Джеймс больше не будет играть, равно как и Кевин Дюрант и Стеф Карри. Джоэла Эмбиида, вероятно, тоже больше не будет. Тогда превосходство закончится".

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"Европейские команды действительно хороши: Хорватия, Сербия, даже Германия. Она может выиграть золото в 2028 году".

Напомним, что прошлым летом сборная США выиграла свою пятую подряд золотую олимпийскую медаль. В финале американцы обыграли хозяйку соревнований Францию со счетом 98:87.

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