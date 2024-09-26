Днепр проиграл ответный матч квалификации Кубка Европы ФИБА, не сумев напрямую выйти в группу

Чемпион Украины еще сохраняет шансы продолжить выступления в турнире.

В четверг, 26 сентября, Днепр провел ответный матч квалификации Кубка Европы ФИБА против румынской Констанцы.

После победы 71:69 в первой игре чемпион Украины во втором поединке проиграл со счетом 71:84, потерпев общее поражение по сумме двух матчей.

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Кубок Европы ФИБА

Квалификация, второй матч

Днепр - Констанца 71:84 (18:30, 18:17, 13:23, 22:14)

Первый матч - 71:69

Днепр: Горобченко 8+5 передач, Закурдаев 11+7 подборов, Конев 12+7 подборов, Тимофеенко 9, Сипало 8+5 подборов - старт; Дубоненко 8, Тарасенко 6, Сорочан 5, Колдомасов 4

Констанца напрямую вышла в групповой этап, где ее уже ждут французский Шоле, швейцарский Фрибург и бельгийский Антверпен.

Днепр еще может попасть в групповую стадию Кубка Европы ФИБА, если станет одним из трех "лаки-лузеров" среди семи команд, которые не смогли преодолеть квалификацию.

Напомним, на ISPORT доступно расписание матчей чемпионата Украины по баскетболу, который скоро стартует.

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