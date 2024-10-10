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Ирвинг хочет сыграть за сборную Австралии на Олимпиаде-2028

Баскетболист готов представлять страну, в которой родился, на Играх, которые пройдут в США.
Сегодня, 21:07
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Защитник Далласа Кайри Ирвинг выразил желание сыграть на Олимпиаде-2028 в составе сборной Австралии.

Ирвинг родился в Мельбурне, но ранее представлял на международной арене сборную США, вместе с которой выиграл "золото" чемпионата мира-2014 и "золото" Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016.

Теперь же он надеется, что ему удастся выступить за страну, в которой родился.

"Я бы с удовольствием сыграл за команду Австралии. Я не думаю, что на данный момент это очень и очень вероятно, все зависит от того, что скажет Олимпийский комитет", - цитирует игрока The Athletic.

"Но как спортсмен я родился в Австралии. Для меня это не сложный переход, но я не хочу попасть в такую же, я бы сказал, вероятно, ловушку - я стараюсь быть очень внимательным к своим словам. Я не хочу попасть в ловушку разочарования, когда знаю, что для меня есть другие возможности".

"Я определенно планирую сыграть в 2028 году. Дай Бог. Я здоров, да. Это точно".

Источник: Getty Images

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Под разочарованием он подразумевает непопадание в заявку американской команды на Олимпиаду-2024. Он думает, что разрыв отношений с Nike, спонсором сборной США, из-за скандала в 2022 году мог повлиять на это.

"Я имею в виду... (пауза). Я не знаю. Не знаю. Я не могу определить это, потому что сейчас я не уделяю достаточно внимания Nike или кому-то из этих парней. Я люблю всех этих ребят, но с тех пор, как я ушел, между ними всегда была здоровая конкуренция, и они это знают. Я ценю это. Я просто хотел получить шанс испытать себя".

"Просто дайте мне шанс, потому что именно такая культура была создана для нас здесь, в сборной США, с теми, кто был здесь с 2008 по 2016 год. Я воспитывался под руководством Коби (Брайанта), Брона (Джеймса), Джей (Джейсона) Кидда. Эти парни научили меня многому, что значит зарабатывать свои "акции".

"Подумайте, сколько звезд не было в команде, когда в ней играли эти парни? Брон, Дуэйн Уэйд, выходящий со скамейки запасных, - они научили меня жертвовать собой и быть самоотверженным, если ты в команде США. И я думаю, что ребята отлично справились с этой задачей".

Напомним, что во время Олимпиады-2028 Джоэл Эмбиид признался, что хотел бы сыграть за родной Камерун на Играх-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

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