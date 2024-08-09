Эмбиид может снова сменить страну ради выступления на Олимпиаде-2028

У баскетболиста есть в планах все-таки поиграть на Олимпийских играх за свою родную команду.

После победы над Сербией (95:91) в полуфинале Олимпиады-2024 бигмен сборной США Джоэл Эмбиид приблизился к своей цели - стать олимпийским чемпионом.

В финале Эмбиид сыграет против Франции, которую он мог представлять на международной арене, прежде чем сделать свой выбор в пользу США.

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Джоэл, у которого была возможность представлять США, Францию ​​или свой родной Камерун, решил играть за американскую команду, о чем он не пожалел. Хотя ранее баскетболист обещал выступать за Францию.

Однако MVP НБА 2023 года намекнул, что это могут быть его единственные Олимпийские игры, на которых он выступает в составе США. Он рассматривает возможность представлять Камерун на Играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

"Это был хороший опыт (в Париже). Было тяжело находиться вдали от дома и семьи в течение нескольких недель. Но эти ребята облегчили задачу", - цитирует игрока BasketNews.

Источник: Getty Images

"Париж — замечательный город, а следующий на очереди — Лос-Анджелес. Возможно, там я буду не со сборной США, а с Камеруном".

Эмбиид, родившийся в Камеруне, первоначально назвал семейные причины и уверенность в том, что выступит на Олимпийских играх в Париже, ключевыми факторами в своем решении играть за США.

Однако недавно он признался, что политические соображения сыграли роль в его решении отказаться от Франции. В частности, он назвал французское влияние в Камеруне и соседних странах фактором, повлиявшим на его выбор.

Если Эмбиид решит играть за Камерун, ему понадобится одобрение ФИБА, а баскетбольная команда США должна будет согласиться не блокировать этот шаг.

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