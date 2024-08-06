Он остается: Юта Джаз и Маркканен подпишут новый контракт

Звездный форвард Юты Лаури Маркканен был самым желанным кандидатом на обмен в НБА в это межсезонье, но он никуда не собирается уходить.

Ожидается, что Маркканен и Джаз согласятся на масштабное долгосрочное продление контракта, которое планируется подписать в среду, 7 августа, или позже, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Стоит отметить, что в результате этой сделки 27-летнего финского игрока нельзя будет обменять в течение всего сезона-2024/25.

Сделка будет заключена путем пересмотра и продления с использованием открытого пространства потолка зарплат в размере 33 миллионов долларов.

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Сделка Маркканена, по прогнозам, будет стоить более 200 миллионов долларов в течение пяти лет.

Благодаря этому Лаури станет обладателем самой большой зарплаты в истории франшизы, а также одной из самых высоких зарплат среди всех европейских игроков НБА.

По ходу нынешнего межсезонья главным претендентом на Маркканена был Голден Стэйт, однако "воины" не смогли договориться с Ютой об обмене баскетболиста.

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