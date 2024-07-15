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Баскетбол

Голден Стэйт продолжает попытки заполучить Маркканена из Юты

"Воины" предложили еще один вариант трейда, но Джаз ответили встречным предложением.
Сегодня, 21:40
Лаури Маркканен / Getty Images
Лаури Маркканен / Getty Images

Недавно появилась информация, что Голден Стэйт пытался организовать обмен Лаури Маркканена, но Юта ответила отказом.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, "воины" не оставляют попыток провернуть этот трейд.

В последние недели Уорриорз были самой заинтересованной командой, которая предложила Джаз пакет активов, который состоял из Мозеса Муди, нескольких драфт-пиков первого и второго раундов и нескольких обменов пиками первого раунда.

Юта в свою очередь ответила встречным предложением. Коллектив из Солт-Лейк-Сити запросил Муди, Джонатана Кумингу, Брандина Подземски и пики.

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У Лаури Маркканена остался один год по контракту с Ютой - за сезон-2024/25 он получит 18 миллионов долларов.

Один момент, на который следует обратить внимание: Маркканен можно будет обменять, если он подпишет продление 6 августа - первый день, когда он имеет право на продление. Если он подпишет продление после 6 августа, Юта не сможет его обменять.

 

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Голден Стэйт Уорриорз

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