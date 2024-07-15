Бронни Джеймс: После Летней лиги НБА я готов играть где угодно

Вероятно, сын ЛеБрона понимает, что сейчас он не потянет уровень НБА.

Недавно Бронни Джеймс дебютировал за Лос-Анджелес Лейкерс в матче Летней лиги НБА.

В трех поединках, в которых 19-летний защитник принимал участие, он не впечатлил своей игрой.

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После поражения от Хьюстона (80:99), Бронни спросили о возможности провести время в G-Лиге, куда его сватают еще с момента драфта.

"Я с нетерпением жду любого баскетбола, в который играю, независимо от того, на каком уровне я играю. Я просто чувствую, что сейчас у меня небольшой спад", - цитирует сына ЛеБрона ESPN.

Ранее бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом в очередной раз раскритиковал ЛеБрона Джеймса, в том числе за то, как его сын оказался в НБА.

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