Бронни Джеймс: После Летней лиги НБА я готов играть где угодно
Недавно Бронни Джеймс дебютировал за Лос-Анджелес Лейкерс в матче Летней лиги НБА.
В трех поединках, в которых 19-летний защитник принимал участие, он не впечатлил своей игрой.
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После поражения от Хьюстона (80:99), Бронни спросили о возможности провести время в G-Лиге, куда его сватают еще с момента драфта.
"Я с нетерпением жду любого баскетбола, в который играю, независимо от того, на каком уровне я играю. Я просто чувствую, что сейчас у меня небольшой спад", - цитирует сына ЛеБрона ESPN.
Ранее бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом в очередной раз раскритиковал ЛеБрона Джеймса, в том числе за то, как его сын оказался в НБА.
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