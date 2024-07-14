Экс-игрок Днепра и Лейкерс может продолжить карьеру в Европе

Свободный агент Патрик Беверли может покинуть НБА ради возвращения в Европу

Как сообщает BasketNews, Хапоэлю Тель-Авиву были предложены услуги 36-летнего защитника, который до сих пор остается без контракта.

По информации источника, израильский клуб изучает возможность приглашения американца, понимая, что данное пополнение ростера может серьезно сказаться на зарплатной ведомости.

Патрик Беверли был выбран под 42-м пиком на драфте НБА 2009 года командой Лос-Анджелес Лейкерс.

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Однако в НБА он попал не сразу. После драфта он поехал в Украину, где выступал за Днепр. Затем он на сезон отправился в греческий Олимпиакос и на два сезона - в российский спартак.

В январе 2013 года он дебютировал в НБА в составе Хьюстон Рокетс. Впоследствии Беверли поиграл за такие команды, как Клипперс (против которых как раз дебютировал в лиге), Миннесота, Лейкерс, Чикаго, Филадельфия и Милуоки.

В НБА Патрик Беверли провел 666 матчей, в которых набирал в среднем 8,3 очка, 4,1 подбора и 3,4 передачи.

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