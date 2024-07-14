Экс-игрок Бостона: ЛеБрон - диктатор НБА, с ним никто не хочет играть

В недавнем интервью бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом продолжил поливать критикой суперзвезду Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

В этот раз Кантер обсудил, каким образом в лигу попал сын "Короля" Бронни Джеймс, считая, что тому нет места в НБА.

"Может, он (Бронни) и хороший парень, но он недостаточно хорош, чтобы играть в НБА", - цитирует Кантера BasketNews.

Он также рассказал, что ни один баскетболист в лиге не хочет быть одноклубником четырехкратного чемпиона НБА.

"Ни один другой игрок не хочет играть с ЛеБроном. На рынке было так много свободных агентов. Никто не хочет играть с ним, потому что они знают, что все дело в ЛеБроне".

"Они не получат никакого влияния. Когда сезон Лейкерс проваливается, ЛеБрон пытается найти виноватого игрока. Он весь сезон винил в этом Расселла Уэстбрука, так что он не лучший напарник по команде".

Источник: Getty Images

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"Очевидно, он управляет СМИ и пытается контролировать эту историю. Но когда вы действительно знаете все изнутри и разговариваете с игроками, то вы знаете, что никто не хочет с ним играть".

"Когда я вижу диктатора, я знаю это – ЛеБрон буквально подобен диктатору НБА. Он контролирует СМИ, он контролирует свою историю. Если вы пойдете против его программы, вас обменяют, все это знают".

Ранее ЛеБрон Джеймс прокомментировал менталитет своего сына Бронни, отметив, что тому все равно на критику.

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