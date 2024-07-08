ЛеБрон: Бронни по**й на критику, ему все равно, что о нем говорят
Недавно ЛеБрон Джеймс установил новый рекорд НБА, став одноклубником своего сына Бронни, которого Лейкерс выбрали на драфте-2024.
Обсуждая критику сына, 39-летний форвард заявил, что люди не знают, какой Бронни на самом деле.
"Я не знаю, действительно ли люди понимают Бронни. Ему все равно. Мне не все равно. Когда я пришел в лигу, я хотел понравиться людям. И в начале моей карьеры некоторые вещи, которые люди говорили обо мне, беспокоили меня. Ему же по**й", - цитирует ЛеБрона ESPN.
"Ему ни до кого нет дела. Он даже не слушает эти вещи. Он как полная противоположность своего отца. Его отец скажет что-нибудь в адрес критиков. Его это не волнует. Все, что о нем говорят, его действительно не волнует".
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Напомним, что недавно Бронни Джеймс провел дебютный матч в составе Лос-Анджелес Лейкерс, однако его дебют вряд ли можно назвать удачным.
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