Карри: Ни одна команда НБА не сможет повторить династию Голден Стэйт
Династия Голден Стэйт Уорриорз прекратила свое существование после того, как Клэй Томпсон ушел в Даллас.
Начиная с 2015 года, квартет Стефа Карри, Клэя Томпсона, Дрэймонда Грина и Андре Игудалы выиграл четыре чемпионских титула НБА.
И, по мнению Карри, при нынешних обстоятельствах, ни одна из команд лиги не сможет повторить их успех.
"Я имею в виду, что определение династии может выглядеть по-разному. Люди думали, что для нас все закончилось в 2019 году, но 2022 год стал потрясающим, потому что мы бросили вызов всем и победили, несмотря на то, что в нас никто не верил", - цитирует "Шефа" ESPN.
"Это 11 лет из почти 12 лет претензий на чемпионство за счет ростера, построенного вокруг определенного ядра".
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"Я не думаю, что это будет повторено только потому, что в этой лиге очень сложно сохранять целостность. Сейчас игроки гораздо чаще меняют команды. Я, Клэй и Дреймонд, мы так долго дополняли друг друга. Мы все привнесли что-то свое".
"Рекорды созданы для того, чтобы их бить. Династии принимают разные формы в зависимости от нас, так что посмотрим".
Карри также выразил разочарованием тем фактом, что он больше не будет играть вместе с Томпсоном. При этом он уважает решение Клэя и понимает, что тому нужно начать все сначала.
"Я никогда не предполагал, что это станет реальностью, но мы хотим, чтобы он был счастлив".
Напомним, что Уорриорз нашли, кем заменить Клэя Томпсона - место четырехкратного чемпиона НБА занял бывший одноклубник Алексея Леня.
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