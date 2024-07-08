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Баскетбол

Карри: Ни одна команда НБА не сможет повторить династию Голден Стэйт

По мнению Стефа, нынешние реалии лиги не позволят создать на многие годы вперед ядро команды, которое сможет регулярно претендовать на чемпионство.
Сегодня, 19:13
Игудала, Грин, Томпсон и Карри / Getty Images
Игудала, Грин, Томпсон и Карри / Getty Images

Династия Голден Стэйт Уорриорз прекратила свое существование после того, как Клэй Томпсон ушел в Даллас.

Начиная с 2015 года, квартет Стефа Карри, Клэя Томпсона, Дрэймонда Грина и Андре Игудалы выиграл четыре чемпионских титула НБА.

И, по мнению Карри, при нынешних обстоятельствах, ни одна из команд лиги не сможет повторить их успех.

"Я имею в виду, что определение династии может выглядеть по-разному. Люди думали, что для нас все закончилось в 2019 году, но 2022 год стал потрясающим, потому что мы бросили вызов всем и победили, несмотря на то, что в нас никто не верил", - цитирует "Шефа" ESPN.

"Это 11 лет из почти 12 лет претензий на чемпионство за счет ростера, построенного вокруг определенного ядра". 

Источник: Getty Images

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"Я не думаю, что это будет повторено только потому, что в этой лиге очень сложно сохранять целостность. Сейчас игроки гораздо чаще меняют команды. Я, Клэй и Дреймонд, мы так долго дополняли друг друга. Мы все привнесли что-то свое".

"Рекорды созданы для того, чтобы их бить. Династии принимают разные формы в зависимости от нас, так что посмотрим".

Карри также выразил разочарованием тем фактом, что он больше не будет играть вместе с Томпсоном. При этом он уважает решение Клэя и понимает, что тому нужно начать все сначала.

"Я никогда не предполагал, что это станет реальностью, но мы хотим, чтобы он был счастлив".

Напомним, что Уорриорз нашли, кем заменить Клэя Томпсона - место четырехкратного чемпиона НБА занял бывший одноклубник Алексея Леня.

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