Бронни Джеймс дебютировал за Лейкерс в матче Летней лиги НБА

Дебют получился не самым удачным: игрок не сильно выделялся на паркете, а его команда проиграла.

В ночь на воскресенье, 7 июля, состоялся матч Летней лиги НБА, в котором Сакраменто обыграл Лейкерс со счетом 108:94.

В этой игре состоялся дебют Бронни Джеймса, выбранного "озерниками" под 55-м пиком на драфте-2024.

Как сообщает официальный сайт НБА, сын ЛеБрона провел на паркете практически 22 минуты, за которые он успел набрать четыре очка (2/9 бросков, 0/3 трехочковые), две передачи, два подбора и один перехват.

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В следующий раз 19-летний защитник сможет проявить себя в ночь на 8 июля, когда Лос-Анджелес сыграет с Голден Стэйт.

Ранее стало известно, как Лос-Анджелес Лейкерс планируют использовать Бронни Джеймса в следующем сезоне.

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