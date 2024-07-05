Денвер работает над сделкой по MVP 2017 года

После того, как команду покинул Реджи Джексон, Денвер Наггетс нуждаются в разыгрывающем, который будет подменять Джамала Мюррея.

Как сообщает ClutchPoints со ссылкой на журналиста Марка Стейна, в связи с этим чемпионы НБА 2023 года работают с Клипперс над обменом Расселла Уэстбрука.

Недавно 35-летний MVP 2017 года воспользовался опцией игрока на сезон-2024/25, за который он получит 4 миллиона долларов.

Однако при этом появилась информация, что Уэстбрук больше не будет выступать за "парусников", так как команда намерена использовать на его позиции Криса Данна и Кевина Портера-младшего.

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В прошедшем сезоне Расселл Уэстбрук принял участие в 68 матчах, в которых набирал в среднем 11,1 очка, 5,0 подбора и 4,5 передачи.

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