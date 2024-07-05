Игрок сборной Украины сменил Прометей на лучший клуб Латвии
Защитник сборной Украины Иссуф Санон попрощался с Прометеем.
В следующем сезоне 24-летний баскетболист будет выступать за ВЭФ, о чем латвийский коллектив объявил на своем официальном сайте.
“VEF Rīga” pievienojas Isufs Sanons ⚫️⚪️🏀— VEF Rīga (@vefriga) July 5, 2024
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Санон провел в Прометее последние два сезона. В составе команды из Слобожанского он дважды стал чемпионом Латвийско-эстонской баскетбольной лиги, а также дошел до полуфинала Еврокубка.
В прошлом сезоне в ЛЭБЛ Санон набирал в среднем 8.7 очка, 3.0 передачи и 2.4 подбора за 19.5 минут на паркете. В Еврокубке он записал на свой счет 8.6 очка, 1.8 подбора и 1.7 передачи за 17.9 минут.
Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона ВЭФ стал 11-кратным чемпионом Латвии, а также бронзовым призером ЛЭБЛ. В следующем сезоне команда из Риги выступит в основном раунде Лиги чемпионов.
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