Звезда баскетбольной сборной Украины перебрался в Польшу

Украинец будет играть под крылом наставника национальной команды.

Защитник Иссуф Санон покинул рижский ВЭФ. Он присоединился к вроцлавскому Шленску, сообщает официальный сайт клуба.

Украинский баскетболист заключил гарантированный контракт на сезон 2025/26. В новой команде Санон будет выступать под руководством Айнарса Багатскиса. Главный тренер сборной Украины возглавил силезцев в июне.

Санон продолжил легионерское путешествие. Он уже выступал в Словении (Цедевита Олимпия), Литве (Шяуляй) и Латвии (ВЭФ). На родине защитник защищал цвета Днепра и слобожанского Прометея.

Кстати, ранее Днепр подписал из Ровно американца Си Джея Уильямсона.

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