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Баскетбол

Сборная Украины потеряла двух звезд перед финалом отбора на Евробаскет

Айнарс Багатскис столкнулся с кадровыми проблемами перед поединком против сборной Португалии.
Сегодня, 18:23
Иссуф Санон / FIBA
Иссуф Санон / FIBA

Иссуф Санон и Андрей Войналович пропустят финальный тур квалификации к чемпионату Европы. Защитник и форвард национальной команды выбыли из обоймы из-за повреждений, сообщает официальный сайт ФБУ.

Оба исполнителя не полетели со сборной в Порту. Войналович заболел, а Санон получил травму задней поверхности бедра. Вместо них наставник "сине-желтых" Айнарс Багатскис привлек защитника Михаила Бублика и центрового Максима Кличко.

Матч Португалия – Украина состоится 24 февраля. Поединок не будет иметь турнирного значения. Сборная Украины с пятью поражениями в пассиве досрочно потеряла шансы завоевать путевку на Евробаскет-2025.

Кстати, ранее Багатскис разнес сборную Украины за поражение от Словении.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по баскетболу Иссуф Санон Андрей Войналович

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