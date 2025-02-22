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Баскетбол

"Мы будем выглядить как клоуны": Багатскис оценил поражение Украины в отборе на Евробаскет

Украинская сборная потеряла шансы выйти на чемпионат Европы.
Сегодня, 07:49
Айнарс Багатскис / ФБУ
Айнарс Багатскис / ФБУ

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис высказался про поражение команды в игре против Словении (71:84).

Специалист отметил слабый уровень своих игроков, а также рассказал, как команда готовилась к рещающим играм.

"Для нас это был первый из двух шансов выйти в основную стадию Евробаскета. Мы провели четыре тренировки. На тренировках выполнили атакующие и защитные комбинации, которые были при мне и моему предшественнику. Не важно, как ты готовишься. Если команда играет мягко без физического баскетбола… 

Наши решения в некоторые моменты казались мне смешными, но это уровень игроков. В защите с самого начала играли самовольно. 18 потерь, 13 неточных штрафных. В таком случае нужно быть идеальным в приступе, чтобы перекрыть это и оставаться в игре. 

Надо забивать штрафные на высоком уровне, ты тренируешь их каждый день, иногда дважды. Но при этом мы позволили лучшему игроку соперника бросать с двух метров. Этому нет оправданий, невозможно надеяться на его промахи. Опять же, если ты ошибаешься в защите – должен быть идеальным в нападении. Это часть нашей работы".

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Багатскис назвал задачу команды на поединок с Португалией.

"Надо показать, что у нас есть достоинство. В последней игре в Португалии необходимо показать, что мы что-то умеем в баскетболе. Не хочу оправдываться и говорить, что предыдущий тренер был плох и является виновником всех проблем в украинском баскетболе. Сейчас он уволен, нужно брать ответственность на себя. Игроки должны играть и наслаждаться баскетболом. 

Сегодня моментами мы играли так, словно работаем на заводе. Баскетбол – вся наша жизнь. Если мы не выкладываемся на 100% в каждом матче, мы выглядим как клоуны со стороны. Мы должны определить свой текущий уровень, чтобы выйти на новый. Это самая важная вещь. Надо иметь гордость и наслаждаться тем, что делаем. Мы играем за страну".

Украина проиграла пятый матч из пяти и потеряла теоретические шансы выйти на Евробаскет.

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Источник: ФБУ/fbu.ua

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