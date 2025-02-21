Украина потеряла шансы квалифицироваться на Евробаскет-2025, уступив Словении

"Сине-желтые" потерпели поражения во всех своих пяти отборочных матчах.

В пятницу, 21 февраля, сборная Украины провела в Риге номинально домашний матч пятого тура квалификации на Евробаскет-2025 против Словении.

Подопечные Айнарса Багатскиса на протяжении противостояния лишь раз вели с минимальным отрывом, а первую четверть завершили с отставанием в два очка. На большой перерыв команды ушли уже при счете 45:36 в пользу словенцев, а во второй половине встречи соперники "сине-желтых" лишь нарастили преимущество, завершив поединок победным результатом 84:71.

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Самыми результативными игроками в составе сборной Украины стали Богдан Близнюк с 16 очками и Артем Пустовый - 16 очков и семь подборов.

Евробаскет-2025. Квалификация, группа A

Украина - Словения 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 16:18)

Украина: Зотов 6+6 передач, Крутоус 0, Близнюк 16, Конев 5, Пустовый 16+7 подборов - старт; Санон 11, Новицкий 6, Бобров 5+7 подборов, Ткаченко 4+7 подборов, Лукашов 2, Сыпало 0.

Это поражение стало для украинцев пятым в пяти отборочных матчах, и команда потеряла шансы квалифицироваться на Евробаскет-2025.

Сборная Украины завершит выступления в отборочном турнире в понедельник, 24 февраля, поединком против Португалии.

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