iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Игрок сборной Украины примет участие в отборе Евробаскета после посещения ТЦК

Владимир Конев смог выехать за границу, решив проблемы с военно-учетными данными.
Сегодня, 21:29
Владимир Конев / ФБУ
Владимир Конев / ФБУ

Форвард Днепра и сборной Украины Владимир Конев сможет помочь национальной команде в заключительных матчах квалификации Евробаскета-2025.

Ранее игрок не смог пересечь государственную границу и был отправлен в ТЦК, однако, как сообщила Федерация баскетбола Украины, он решил проблемы с военно-учетными данными и вскоре присоединится к команде.

Читай также: Игрока сборной Украины сняли с поезда и отправили в ТЦК

"19 февраля к национальной команде присоединится опытный форвард Владимир Конев, имевший накануне проблемы с пересечением границы Украины, из-за чего не прибыл в лагерь команды в запланированное время.

Конев привел в соответствие свои военно-учетные данные в ТЦК и СП, после чего он смог пересечь государственную границу в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении ФБУ.

Напомним, что сборная Украины проиграла четыре стартовых матча квалификации Евробаскета-2025, однако сохраняет теоретические шансы на выход на турнир. 

В заключительных отборочных поединках национальная команда в номинально домашней игре в Риге 21 февраля будет противостоять Словении, а 24 февраля на выезде сыграет с Португалией.

Напомним, что экс-тренера сборной Украины по баскетболу вернули на ранее занимаемую должность.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по баскетболу БК Днепр Владимир Конев Евробаскет-2025

Статьи по теме

Игрока сборной Украины сняли с поезда и отправили в ТЦК Игрока сборной Украины сняли с поезда и отправили в ТЦК
Общая презентация ливрей команд Формулы-1: Онлайн трансляция шоу. Заубер первыми показали ливрею Общая презентация ливрей команд Формулы-1: Онлайн трансляция шоу. Заубер первыми показали ливрею
Удаление и потеря приемлемого результата: Милан вылетел из Лиги чемпионов от Фейенорда - видео голов Удаление и потеря приемлемого результата: Милан вылетел из Лиги чемпионов от Фейенорда - видео голов
Фейеноорд в большинстве выбил Милан из Лиги чемпионов Фейеноорд в большинстве выбил Милан из Лиги чемпионов

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Джима замкнула топ-5
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Формула 122:21
Общая презентация ливрей команд Формулы-1: Онлайн трансляция шоу. Заубер первыми показали ливрею
Лига Чемпионов22:18
Удаление и потеря приемлемого результата: Милан вылетел из Лиги чемпионов от Фейенорда - видео голов
Лига Чемпионов21:45
Фейеноорд в большинстве выбил Милан из Лиги чемпионов
Сборные21:29
Игрок сборной Украины примет участие в отборе Евробаскета после посещения ТЦК
Лига Чемпионов20:50
Нападающий Милана повторил уникальное достижение
Биатлон20:41
Две украинки квалифицировались в масс-старт на чемпионате мира-2025
Легкая атлетика20:20
Магучих выиграла очередное золото и обновила мировой сезонный рекорд
Теннис20:10
Костюк уступила победительнице Australian Open-2020 на турнире в Дубае
Европа19:50
Раскрыта сумма отступных одноклубника Забарного, за которым следят европейские гранды
Биатлон19:40
"Отличная работа": IBU отметил достижение Джимы в индивидуальной гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK