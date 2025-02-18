Игрок сборной Украины примет участие в отборе Евробаскета после посещения ТЦК

Владимир Конев смог выехать за границу, решив проблемы с военно-учетными данными.

Форвард Днепра и сборной Украины Владимир Конев сможет помочь национальной команде в заключительных матчах квалификации Евробаскета-2025.

Ранее игрок не смог пересечь государственную границу и был отправлен в ТЦК, однако, как сообщила Федерация баскетбола Украины, он решил проблемы с военно-учетными данными и вскоре присоединится к команде.

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"19 февраля к национальной команде присоединится опытный форвард Владимир Конев, имевший накануне проблемы с пересечением границы Украины, из-за чего не прибыл в лагерь команды в запланированное время.

Конев привел в соответствие свои военно-учетные данные в ТЦК и СП, после чего он смог пересечь государственную границу в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении ФБУ.

Напомним, что сборная Украины проиграла четыре стартовых матча квалификации Евробаскета-2025, однако сохраняет теоретические шансы на выход на турнир.

В заключительных отборочных поединках национальная команда в номинально домашней игре в Риге 21 февраля будет противостоять Словении, а 24 февраля на выезде сыграет с Португалией.

Напомним, что экс-тренера сборной Украины по баскетболу вернули на ранее занимаемую должность.

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