Экс-тренера сборной Украины по баскетболу вернули на ранее занимаемую должность

Латвиец Айнарс Багатскис во второй раз возглавил украинскую национальную команду.

Новым главным тренером мужской сборной Украины по баскетболу станет Айнарс Багатскис, ранее уже работавший с "сине-желтыми".

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

57-летний латвийский специалист заменит во главе украинской национальной команды Виталия Степановского, ранее отправленного в отставку с занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов в квалификации Евробаскета-2025.

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Багатскис впервые возглавил сборную Украины в мае 2019 года и работал с командой три с половиной года. За это время ему удалось квалифицироваться на чемпионат Европы 2022, выиграв свою группу отбора.

Также латвиец вывел сборную Украины в плей-офф Евробаскета-2022, где национальная команда остановилась на стадии 1/8 финала.

В общей сложности во главе мужской сборной Украины Багатскис провел 24 официальных матча, из которых 13 выиграл и 11 проиграл.

Напомним, что украинская сборная проиграла четыре стартовых матча квалификации к чемпионату Европы, однако сохраняет теоретические шансы на выход на турнир. Заключительные поединки отбора на Евробаскет-2025 команда сыграет против Словении (21 февраля) и Португалии (24 февраля).

Ранее сообщалось, что Украина потеряла одно место в рейтинге ФИБА.

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