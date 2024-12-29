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Баскетбол

Экс-тренера сборной Украины по баскетболу вернули на ранее занимаемую должность

Латвиец Айнарс Багатскис во второй раз возглавил украинскую национальную команду.
Сегодня, 13:28
Айнарс Багатскис / Getty Images
Айнарс Багатскис / Getty Images

Новым главным тренером мужской сборной Украины по баскетболу станет Айнарс Багатскис, ранее уже работавший с "сине-желтыми".

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

57-летний латвийский специалист заменит во главе украинской национальной команды Виталия Степановского, ранее отправленного в отставку с занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов в квалификации Евробаскета-2025.

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Багатскис впервые возглавил сборную Украины в мае 2019 года и работал с командой три с половиной года. За это время ему удалось квалифицироваться на чемпионат Европы 2022, выиграв свою группу отбора.

Также латвиец вывел сборную Украины в плей-офф Евробаскета-2022, где национальная команда остановилась на стадии 1/8 финала.

В общей сложности во главе мужской сборной Украины Багатскис провел 24 официальных матча, из которых 13 выиграл и 11 проиграл.

Напомним, что украинская сборная проиграла четыре стартовых матча квалификации к чемпионату Европы, однако сохраняет теоретические шансы на выход на турнир. Заключительные поединки отбора на Евробаскет-2025 команда сыграет против Словении (21 февраля) и Португалии (24 февраля).

Ранее сообщалось, что Украина потеряла одно место в рейтинге ФИБА.

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